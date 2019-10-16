秋季海鲜肥美 贪吃当心痛风

金秋时节，菊香蟹肥。湖南省第二人民医院骨关节运动医学科副主任医师吴向阳提醒，海鲜美味但不可贪吃，以防引发痛风。

33岁的杨先生有痛风家族史。入秋后，海鲜大量上市，他三天两头海鲜配啤酒，不料近日突然感到左手腕关节疼痛不止，被确诊为痛风性关节炎。

吴向阳介绍，大多数痛风患者最早出现的症状是急性痛风性关节炎，最常见的发病关节是大脚趾，此外还有手部的关节、膝盖、肘部等，多在晚上突然发病，发病关节红肿、剧烈疼痛。

“引发痛风的本质原因是血液内的尿酸浓度过高，形成尿酸结晶沉积在关节和肾脏部位。”吴向阳解释，海鲜是高嘌呤、高蛋白质食物。在人体的新陈代谢过程中，嘌呤分解会生成尿酸;大量摄入蛋白质，也会促进尿酸的形成。很多人在食用海鲜时，常搭配酒类，这样会进一步提高尿酸的含量，加大痛风的风险。除了饮食，肥胖、痛风家族史也是痛风的主要危险因素。

痛风容易反复发作，如果不及时治疗，可累及多个关节，导致关节畸形和功能障碍，甚至可能引发严重的肾功能损害，危及生命。因此，如果出现痛风相关症状，应及时就医，接受规范治疗并定期复诊。同时，在日常生活中，痛风患者要“管住嘴、迈开腿、多喝水”，全面加强自我健康管理。（全媒体记者 彭放 通讯员 石荣 杨瑛）