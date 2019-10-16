近七成疼痛患者“忍痛”不就医

家住浏阳的35岁杨女士从事办公室工作，常常在电脑前一干就是几个小时，经常感到颈部酸胀伴随疼痛。近日，杨女士被确诊为混合型颈椎病。湖南省人民医院疼痛科主任曹启旺提醒，疼痛不仅是人体患病的重要信号，而且许多慢性疼痛本身就是病，应及早诊治。

起初，杨女士没有在意，随意去药房买了膏药，贴在颈椎处，偶尔缓解一点，但并未解决实际问题。近一年的时间里，杨女士的颈部越来越痛，还出现头疼、头晕、睡眠不好的症状。去按摩店按摩，疼痛感并未减轻，还时常感到颈椎处有针刺感。在湖南省人民医院疼痛科，经过超声引导下的疼痛治疗及冲击波治疗等系统治疗后，目前杨女士已康复出院。

据有关统计数据显示，中国有一亿以上的慢性疼痛患者。该院疼痛科的住院患者数据显示，面对慢性疼痛，有七成患者初感疼痛时，并不会选择前往医院，以至于影响到工作和生活才会到医院就诊。“超过3个月的疼痛为慢性疼痛，但其实大部分的疼痛并不是一开始就难治，只是许多人觉得疼痛不算什么病，以至于后来发展成为了疾病。”曹启旺表示，剧烈疼痛和疼痛不明显但是持续时间比较长，并且有逐渐加重的趋势，应及时前来医院就诊。

（全媒体记者 罗悦 通讯员 肖茜予 王娟）