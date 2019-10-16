口腔溃疡一定是“上火”吗？

23岁的小李这3个月来，每隔一个月就会得一次严重的口腔溃疡，最近这次更是疼得吃不了饭、喝不下水，连说话都困难了。朋友都说口腔溃疡是上火了，劝他吃点“去火”药，但药吃了，效果却不明显。湖南中医药大学第一附属医院口腔科主任谭劲教授提醒，口腔溃疡不一定就是上火。反复口腔溃疡，切勿自行服用“去火”药，如溃疡经久不愈应及时就医。

小李是一家外企的新员工，处在试用期的他工作和学习压力较大，饮食也不规律。现代医学认为，复发性口腔溃疡首先与免疫有着很密切的关系，有的患者表现为免疫缺陷，有的患者则表现为自身免疫反应；另外，偏食、消化不良、发热、睡眠不足、过度疲劳、工作压力大等也会诱发该病。中医认为外感六淫燥火、内伤脏腑热盛是复发性口腔溃疡主要致病因素。近期降雨减少，秋气敛肃，风高物燥，机体易感燥邪，易发口腔溃疡。

谭劲提醒，在预防复发性口腔溃疡上，应注意加强体育锻炼，提高机体对疾病的抗御能力；保持乐观精神，避免焦虑情绪;注意生活起居规律，避免过度劳累，保证充足睡眠，提高睡眠质量；饮食营养均衡，避免过食辛辣、肥甘厚腻等刺激之品，以免伤及脾胃；同时去除口腔局部刺激因素，避免口腔黏膜损伤，保持口腔环境卫生。(全媒体记者 徐媛 通讯员 朱可可)