重奖“吹哨人”强化食品安全监管

近日，浙江宁波市出台实施食品安全违法行为内部人员举报奖励办法，对可能侵害群众切身利益的11种食品安全违法行为的内部举报进行奖励，最高可奖100万元。

“内部举报”也就是人们通常所说的“吹哨人”。鼓励“内部举报”并实行重奖，有利于监管部门掌握有效线索，惩处违法行为，保障公众食品安全。

当前，我国食品安全总体状况日趋改善，但问题仍然存在。这与监管不力固然有一定关联，但也与这一领域的特殊性有关。食品安全违法行为存在一定的专业性和隐秘性，普通人难以发现，即便是专门的执法部门，也要经过复杂的调查取证、检验等程序才能确证，给打击违法行为带来较大难度。最容易发现问题和了解内情的，是身处行业内的职工。来自内部人的举报，能够充分揭露出行业潜规则，不仅可以填补监管不到位的空间，大幅度降低监管成本，对不遵纪守法的经营者也可起到震慑作用。

事实上，我国一些部门和地方此前也曾出台过食品安全举报奖励办法，但这些规定一方面在证人保护上没有周密的法律设计，证人的人身安全得不到有效保护；另一方面，举报奖励不够多，举报者顾虑重重。对此，新食品安全法增设了有关部门应当对举报人的信息予以保密，保护举报人的合法权益等条款。这些都有助于食品安全“吹哨人”制度的建立和完善。（廖海金）