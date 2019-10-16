江苏：智慧医疗起了“化学反应”

远程诊疗，人工智能，智慧急救……当互联网遇上医疗健康，会产生怎样的“化学反应”？近日，记者走访了江苏省多家医疗机构，聚焦互联网技术与医疗健康服务深度融合的生动实践，感受智慧医疗给群众带来的变化。

视频聊天求医问药

前不久，家住无锡市黄巷社区的王阿姨，因心慌、多汗、间歇性四肢无力，在黄巷社区卫生服务中心就诊，被诊断为“甲亢合并周期性麻痹”。经过一段时间的治疗，效果并不理想，社区医生建议她去市级医院进一步检查治疗。了解到王阿姨腿脚不好、行动不便的情况后，社区医生通过医联体远程协作系统，为王阿姨连接了江南大学附属医院的远程会诊。

通过手机App，江南大学附属医院内分泌科主任华文进获得了王阿姨的详细资料，立即与社区医生进行沟通探讨，给出了精准的治疗方案。

王阿姨只是远程医疗的众多受益者之一。2018年12月，江南大学附属医院上线无锡市首个集“在线问诊、线上处方及药品配送”于一体的互联网诊疗平台，通过提供图文问诊、视频问诊等方式简化复诊病人、慢病病人的就医流程。上线初期，只有8名医生尝试成为互联网医生，而现在已增加到60多人。

打开手机摄像头，就能看上专家门诊；通过视频聊天，就能求医问药……随着“互联网+医疗”技术的深入发展，这样的场景在江苏省内的许多地市逐渐变成现实。

社区医生如虎添翼

“喂，您好，我是王月环医生，请您下周二下午两点到社区医院参加体检。”在常州市五星街道卫生服务中心，记者看到了有趣的一幕：社区医生王月环用手机上的AI电话机器人语音系统，给她的签约居民发送电话体检通知。

五星街道卫生服务中心大厅的墙面上，每位家庭医生的签约情况一目了然，最多的一位签约839人。“这么大的服务量，仅是打电话就很费时间。”王月环说，AI电话机器人的使用让社区医生如虎添翼，“一次体检通知，语音系统通知到48人，来了46人”。

互联网技术的发展，大大提升了基层的诊疗效率和服务能力。“基层普遍缺乏影像科医生，有的社区只有一位，不符合一位影像医生出具报告，另一位复核后签名的规定。”南京市江宁区东山社区卫生服务中心主任曹国建说，“基于区域卫生信息平台，江宁医院、江宁中医院与23家社区卫生服务中心组建了区域影像联盟，通过‘共享医生’克服了这一难题。”

江宁区卫生健康委副主任孙海说，辖区内23家社区卫生服务中心的影像科医生分为4个诊断组，各组独立排班，每组至少两人，每天保证至少8人“在线”。通过区域影像平台，值班医生出具诊断报告，组内一名医师出具初步诊断意见，另一名较高年资医师出具审核意见。疑难病例则提交到远程影像会诊平台，由江宁医院、江宁中医院专家远程出具电子认证签名的诊断报告。“影像联盟既解决了社区影像医生数量不足的问题，又提升了社区影像医生的业务水平。”

智慧急救打开“生命之门”

“要不是发现及时，后果真不敢想象。”江苏大学附属医院心内科病房里，47岁的王先生心有余悸地说。一周前，王先生忽然恶心呕吐，赶紧到镇江市扬中人民医院就诊。值班医生为他做了心电图，检查数据实时传输到江苏大学附属医院平台上。

“患者很可能是心肌梗死，需要立即转院治疗。”江苏大学附属医院心内科主任严金川教授根据心电图情况判断说。王先生被连夜转诊到江苏大学附属医院，迅速做了心脏血管介入手术。

王先生及时转危为安，得益于江苏大学附属医院的急性心脑血管病区域协同救治网络。近年来，该院搭建覆盖镇江及周边地区20余家二级医院的“飞救E信”平台，显著提高了急性心脑血管病的转运效率和救治成功率。“通过平台，基层医院可以将患者的生命体征等常用监护、检验信息及病史实时传输到区域医疗中心。上级医院的专家对患者进行实时评估，指导基层医院开展抢救或者转院救治。”严金川说。近一年来，江苏大学附属医院已经成功救治800余名急性心脑血管病患者。

近年来，智慧诊疗在江苏各地蓬勃发展。江苏省卫生健康委副主任兰青说，江苏将继续大力发展“互联网+医疗健康”，进一步优化资源配置、创新服务模式、提高服务效率、降低服务成本、提升治理能力，加快构建覆盖城乡、优质高效的整合型医疗卫生服务体系，不断满足人民群众日益增长的健康需求。（本报记者 沈大雷 特约记者 李昆）