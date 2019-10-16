9月CPI同比上涨3.0% 猪肉价格环比涨幅现回落

国家统计局10月15日发布了9月份全国CPI（居民消费价格指数）和PPI（工业生产者出厂价格指数）数据。其中，9月CPI同比上涨3.0%，结束今年以来连续6个月的“2时代”，首次进入“3区间”。

食品价格上涨依然是拉动CPI上涨的主要因素，从同比看，食品价格涨幅达11.2%，影响CPI上涨约2.21个百分点。食品中，猪肉价格同比上涨了69.3%，涨幅扩大22.6个百分点。

不过，随着各部门多项稳定猪肉价格措施逐步落地，猪肉价格也逐渐趋稳，从环比来看，9月份猪肉价格上涨19.7%，涨幅已较上月回落3.4个百分点。

此外，9月份PPI同比下降1.2%，环比上涨0.1%。1-9月平均，PPI与去年同期持平。

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猪肉价环比涨幅降3.4个百分点

9月CPI环比、同比涨幅均略有扩大。国家统计局城市司高级统计师沈赟介绍称，从环比和同比来看，CPI分别上涨0.9%和3%，涨幅都比上月扩大0.2个百分点。

具体来看，9月份食品价格同比上涨11.2%，非食品价格上涨1.0%。1-9月平均，全国居民消费价格比去年同期上涨2.5%。食品中，9月猪肉价格上涨69.3%，涨幅扩大22.6个百分点，影响CPI上涨约1.65个百分点。

新时代证券首席经济学家潘向东对新京报记者解读称，9月CPI同比增速达到3%，主要是因为猪肉价格上涨，同时，受猪肉价格上涨的替代效应影响，其他食品价格也有所上涨。“此次非洲猪瘟不同于以往，生猪产能恢复需要时间，猪肉价格恐怕会在一段时间内上涨。随着四季度基数下降，CPI同比增速或将继续维持高位。”潘向东表示。

沈赟表示，猪肉价格同比、环比皆出现上涨，主要是受供应偏紧影响。受天气转凉需求增加和消费替代影响，畜肉、禽肉、鸡蛋等价格皆出现上涨。牛肉、羊肉、鸡肉、鸭肉和鸡蛋的价格9月同比上涨9.4%-18.8%。不过，鲜果价格的同比涨幅回落了16.3个百分点，达7.7%。这六项合计影响CPI上涨约0.49个百分点。

值得一提的是，从环比来看，9月猪肉价格的涨幅已经比上月回落了3.4个百分点，环比涨19.7%。此外，鲜菜由于供应充足，价格环比下降了2.4%。

对于猪肉价格上涨，中国人民大学副校长刘元春认为，猪周期上扬再加上包括疫情在内的突发因素都会导致猪肉价格上涨，但是猪肉本身的单一因素很难引起整体物价上涨，特别是在目前经济下行压力的宏观环境下，不可能出现整体物价的上涨。“所以现在我们面临的猪肉问题就是猪肉问题，与通货膨胀问题没有关联，大家不用担心通货膨胀的问题。”

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多部门稳肉价，前三季进口超百万吨

“伴随猪肉价格上涨，近段时间来，政府也在采取措施稳肉价，增加供给。”商务部国际贸易经济合作研究院副研究员彭波对新京报记者称，猪肉价格上涨幅度较大，主要为非洲猪瘟等因素的影响。

新京报记者梳理发现，自今年8月下旬以来，发改委、财政部、自然资源部、交通运输部、农业农村部等多部门及中国银保监会等监管机构陆续发布了与生猪产业相关的优惠政策，内容涉及投放中央储备冻猪肉、养殖补贴、运输支持、用地支持等多个方面。其中，国庆前，商务部会同相关部门开展了三次中央储备冻猪肉的投放工作，9月19日-9月29日，已累计投放中央储备冻猪肉3万吨。

此外，加大猪肉进口的举措，也对稳定猪肉价格有较大作用。10月14日，海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文在国新办新闻发布会上介绍称，今年前三季度我国进口猪肉达132.6万吨，同比大幅增加43.6%，已经超过了去年全年我国共进口猪肉119.3万吨的数量。

早在9月26日，商务部新闻发言人高峰在商务部例行新闻发布会上表示：“近期中方企业正在按照市场化原则和世贸组织规则开展美国农产品询价和采购，并已经成交相当规模的大豆和猪肉。”

10月15日，商务部最新公布的数据显示，上周（10月7日至13日），肉类批发价格有涨有跌，其中猪肉价格为每公斤42.46元，比前一周上涨14.8%，但近几日涨幅有所回落。

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PPI环比微涨，同比降幅扩大

国家统计局数据显示，9月份PPI同比下降1.2%，环比上涨0.1%。这已经是PPI连降第三个月同比下降，且降幅进一步扩大，7月和8月PPI同比降幅分别为0.3%、0.8%，9月份降幅较上月再扩大0.4个百分点。

据测算，在9月份1.2%的同比降幅中，去年价格变动的翘尾影响约为-0.7个百分点，新涨价影响约为-0.5个百分点。

分析显示，PPI的走低仍主要受石油、煤炭等大宗商品行业影响。国家统计局城市司高级统计师沈赟称，主要行业中，降幅扩大的有石油和天然气开采业，下降13.4%，比上月扩大4.3个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，下降9.6%，扩大3.7个百分点；黑色金属冶炼和压延加工业，下降5.8%，扩大2.7个百分点。另外，黑色金属矿采选业、煤炭开采和洗选业的涨幅有所回落，分别回落6.0个百分点、0.7个百分点。

东方金诚首席宏观分析师王青分析，9月PPI跌幅加深，一方面受上年同期基数抬高影响，但近期经济下行压力加大，需求疲弱导致供需失衡仍是当前工业品价格承压的主导性原因。细分行业中，石油和天然气开采业PPI跌幅扩大主要是由于油价同比跌幅加深；煤炭开采和洗选业PPI涨幅收窄则主要是因为煤炭供需宽松，令煤价持续承压；此外，今年以来钢铁产量出现接近两位数的大幅增长，而需求未能与之匹配，致使9月黑色金属冶炼和压延加工业PPI下降。

从环比看，PPI由上月微降转为微涨，上涨0.1%。光大银行金融市场部分析师周茂华对记者表示，PPI还是呈现出一定边际改善迹象，PPI环比增速连续3个月改善，显示国内企业补库存意愿逐步增强。从趋势看，国内供给侧结构性改革仍将有助于出清工业部门无效产能，触及国内工业供给与需求的再平衡，另一个因素是国内制造业在经历长时间的去库存后，企业补库存意愿将逐步增强，这些均有助于工业部门经营前景改善。

焦点4

PPI下行是否会带动CPI下降？

王青表示，短期内猪肉价格还有一定上涨空间，这将对食品价格乃至整体CPI起到推升作用，预计10月CPI仍将处于3.0%左右。不过，受PPI同比负增长影响，食品之外的其他商品和服务价格涨幅会稳中有降，将在很大程度上对冲猪肉及食品价格上涨对整体物价的影响。

对于PPI，王青预计10月仍将处于负增长状态。不过，近期逆周期调节力度加大，国内基建投资等需求端对钢铁、煤炭等工业品价格的支撑作用将有所显现，10月PPI同比跌幅或不会明显扩大。

CPI同比涨3%，PPI疲软，是否会对央行货币政策产生影响？王青表示，物价因素对下一步央行货币政策向边际宽松方向调整不会产生明显的掣肘。不过，下半年以来PPI持续处于下跌区间，这意味着考虑价格因素后企业贷款实际利率水平正在上升。着眼于降低企业贷款成本的政策目标，未来央行下调MLF等政策利率，引导1年期LPR下行的迫切性有所增强。

周茂华也认为，未来货币政策将延续稳健基调，保持流动性松紧适度，适度加大逆周期调节力度，稳定经济在合理区间。同时引导金融机构加大实体经济扶持力度，有助于改善投资者对经济前景与企业盈利改善预期。

新京报记者 潘亦纯 顾志娟