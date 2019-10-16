统计局：食品价格拉动上月CPI

昨日，国家统计局发布的数据显示，9月份，全国CPI同比上涨3.0%。至此，今年1至9月平均全国CPI比去年同期上涨2.5%。从上个月的数据来看，食品价格是拉动CPI增长的主要动力，其中食品价格上涨幅度达到11.2%，非食品价格上涨幅度仅为1.0%。据测算，在9月份3.0%的同比涨幅中，去年价格变动的翘尾影响约为-0.1个百分点，新涨价影响约为3.1个百分点。

鲜菜价格同比下降11.8%

国家统计局城市司高级统计师沈赟在解读上个月CPI数据时表示，上个月CPI同比上涨3.0%，涨幅比8月份扩大了0.2个百分点。其中，食品价格上涨11.2%，涨幅扩大1.2个百分点，影响CPI上涨约2.21个百分点；非食品价格上涨1.0%，涨幅回落0.1个百分点，影响CPI上涨约0.82个百分点。

在食品中，猪肉价格涨幅迅猛，同比上涨幅度达到69.3%，涨幅扩大了22.6个百分点，影响CPI上涨约1.65个百分点。此外，牛肉、羊肉、鸡肉、鸭肉和鸡蛋价格涨幅也在9.4%至18.8%之间；鲜果价格上涨7.7%。上述六项合计影响CPI上涨约0.49个百分点。上个月，国内鲜菜价格同比下降了11.8%，影响CPI下降约0.33个百分点。

食品价格环比上涨

与8月份相比，上个月CPI上涨0.9%，涨幅比8月份扩大0.2个百分点。其中，食品价格是主要上涨因素，环比上涨3.5%，涨幅扩大了0.3个百分点。非食品价格环比涨幅仅为0.2%，涨幅也较8月份有所扩大。食品中，猪肉供应偏紧，9月份价格继续较8月份上涨了19.7%，涨幅有所回落。受天气转凉需求增加和消费替代影响，牛肉、羊肉、鸡肉、鸭肉和鸡蛋价格环比也都有所上涨。鲜菜由于供应充足的原因，价格出现下降；苹果、梨等水果的大量上市，也导致鲜果价格下降。

在非食品中，受新学期开学影响，上月教育服务价格上涨幅度达到1.8%；受换季影响，服装价格上涨0.9%。而暑期过后出行人数减少，导致上个月飞机票、旅行社收费和宾馆住宿价格均有下降，其中机票价格较8月份下降14.8%，旅行社收费也下降了6.0%。

文/本报记者 张钦 统筹/余美英

数据解读

如何看待9月CPI涨幅升至3%？

综观9月份物价数据，价格结构性分化的态势很明显。比如，食品价格同比上涨11.2%，涨幅扩大1.2个百分点，但非食品价格上涨1%，涨幅还在回落。

尽管9月当月CPI涨幅有所扩大，但从今年以来的CPI数据看，年初两个月CPI涨幅不到2%，此后6个月涨幅都在2%的平台波动，物价走势总体仍属温和。今年1至9月平均，CPI比去年同期上涨2.5%，也低于全年3%左右的调控预期目标。

从构成CPI的商品和服务价格看，除了猪肉等食品价格上涨较快，服务价格同比上涨1.3%，居住价格同比涨幅为0.7%，交通和通信价格同比下降2.9%。

“这轮物价上涨的结构性特征明显，猪肉等部分食品价格是主要推动因素，而非食品价格涨幅回落，工业消费品价格涨幅也不大。此外，1至9月，剔除食品和能源的核心CPI只有1.7%，这也显示当前通货膨胀压力实际上并不大。”社科院世经所全球宏观经济研究室主任张斌说。

针对猪肉等食品价格的上涨，国家出台多项举措促进生猪生产，大力推动各项政策落实落地。

“从当前生产恢复省份增多、仔猪饲料产量和种猪销量回升等迹象判断，养猪场户补栏增养信心开始恢复。”农业农村部畜牧兽医局局长杨振海表示，随着非洲猪瘟疫情进入相对平稳期，各项政策落地生效，预计生产积极性将进一步提升，今年年底前生猪产能将探底趋稳，猪肉市场供应有望逐步稳定和恢复。

“猪肉只是CPI商品篮子的一种典型商品，肉价异常上涨可能对短期CPI产生扰动，但不会导致物价全面持续的上涨。”中国宏观经济研究院市场与价格研究所研究员郭丽岩说，受到猪肉价格上涨带动，未来几个月CPI仍可能在3%左右波动运行，但部分月份突破3%不意味着物价全面上涨、单边上扬，并不改变当前宏观物价总水平稳定运行的态势。

展望全年，总体物价水平保持稳定仍有基础。国家统计局新闻发言人付凌晖认为，从食品、工业消费品、服务等领域来看，下阶段价格保持总体稳定有较好基础。物价控制在全年预期目标范围内是有基础、有条件的。 据新华社