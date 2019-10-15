防艾，每个人都要有责任人意识

10月11日，经国务院批准，国家卫生健康委、教育部、民政部等10部委联合发布《遏制艾滋病传播实施方案（2019-2022年）》明确提出，聚焦艾滋病性传播，树立每个人是自己健康第一责任人的理念，注重疾病防控、社会治理双策并举。

经血传播、母婴传播以及性传播是艾滋病的三大传播途径。当前，除性传播外的另两个传播途径在我国逐步得到有效控制。数据显示，全国母婴传播率已降至2017年的4.9%，接近2%这一消除标准；经血传播已基本阻断，病例接近零报告水平。

如果说经血传播和母婴传播是特殊人群的“局部战役”，那么，进入性传播为主的阶段，无疑是一场与每个人息息相关的“人民战争”。因此，面对这块最难啃的硬骨头，须全社会共同行动。《实施方案》由10部委联合发布，也从政府层面体现了凝心聚力、携手防艾的决心。

另一方面，性行为极具私密性，因此，树立每个人是自己健康第一责任人的理念至关重要。这一方面需要加强宣传教育，尤其是对青少年学生，同时，政府也要提升社会治理水平。令人欣喜的是，《实施方案》对此均作出了明确规定，例如，要利用地方课程、班团队活动等，确保落实初中学段6课时、高中学段4课时的预防艾滋病教育时间；免费向艾滋病病毒感染者发放安全套，在流动人口集中区域增设安全套销售点或自动发售装置，实现宾馆等公共场所安全套摆放全覆盖。

当然，也应看到，除了保证课时外，如何提升性教育课的质量是当前亟待解决的问题。只有生动有趣的课程才可能让枯燥的知识入脑入心，为促进受众知、信、行有效转化打下基础。

值得注意的是，近些年涉及艾滋病领域的报道中，常聚焦于男男同性性行为人群。不可否认，该人群染艾者增速较快，对此，《实施方案》也提出了针对性措施，比如，开展男性同性性行为等人群暴露前预防试点工作，制定完善政策并逐步推广。但过度强调这一问题，一方面可能引发社会对该群体的歧视，另一方面公众可能会误以为防艾只是这一群体的事，将自己置身事外。事实上，国家卫生健康委公布的数据表明，艾滋病性传播中，异性性传播是主体，占比超七成。因此，遏制艾滋病性传播，无人能置身事外。