我国粮食生产实现十五连丰

继1996年之后，中国政府发布第二部关于粮食安全问题的白皮书。昨日，国新办举行发布会，发布《中国的粮食安全》白皮书。据国家粮食和物资储备局局长张务锋介绍，2004年以来，我国粮食生产实现“十五连丰”，今年粮食产量有望继续超过1.3万亿斤，口粮实现完全自给，谷物自给率一直保持在95%以上，中国正处在历史上粮食安全形势最好的时期。《白皮书》系统阐述了中国特色粮食安全之路，向国际社会贡献了保障粮食安全的中国方案。

●粮食产量

“十五连丰”口粮实现完全自给

国家粮食和物资储备局局长张务锋介绍，2004年以来，我国粮食生产实现了“十五连丰”，今年粮食产量有望继续第五年超过1.3万亿斤；口粮实现完全自给，谷物自给率一直保持在95%以上，保障国家粮食安全的物质基础坚实。

市场供应稳、粮食价格稳。多年来，我国粮食市场供应保持充裕，不脱销、不断档。既满足了广大人民群众的日常消费需求，也有效保障了应对自然灾害、突发事件的军需民食。与近年国际市场粮价几次“过山车”式的大幅波动相比，我国粮价总体保持平稳，在合理区间内小幅波动。张务锋表示，我国当前的粮食安全形势是好的，中国的粮食是安全的，老百姓的饭碗是有保障的。

●粮食安全

去年监测52万粮食样本 保证舌尖上的安全

“粮食质量这件事，事比天大，责任重于泰山”，国家粮食和物资储备局副局长黄炜这样形容粮食安全问题。他表示，影响到粮食质量的因素很多，包括土壤、水源、气候环境等客观因素，种子、化肥、农药等人为投入品因素，以及后期的储存、加工、运输等。解决好“舌尖上的安全”问题，涉及多个主体、多个环节、多个领域。

“关键是要从源头治理和后续的全程监管入手，真正做到从田间到餐桌全流程管好、管住。”具体来看，抓好生产端，确保粮食能在良好的土壤和水源条件中生产出来，目前我国已实现了化肥和农药使用量的负增长。储粮环节，我国大力改善仓储设施条件，推广应用智能通风、环流熏蒸、低温储存、氮气储粮等先进绿色技术，确保储存粮食品质良好。

同时，对粮食的生产、加工实行全程监管。黄炜介绍，2018年我国粮食监测的样本数量达到52万，近五年来的数据汇总统计，比原来增加了31.4%。在流通环节做好粮食检验，一旦发现质量不合格的粮食，对涉及的单位和个人坚决依规依法追究责任，发现一起查处一起，绝不姑息。

●粮食应急

我国已建立粮食应急保障体系

黄炜介绍，目前我国已经建立起符合国情的粮食应急保障体系，建立粮食应急保障体系就是做到“手中有粮”。目前，我国有充足的原粮储备，作为粮食应急最为重要的物质基础，是应对粮食安全急需时的“压舱石”。

同时，在人口集中的大中城市和价格易波动地区，建立了能够满足10-15天消费需要的成品粮应急储备。一旦有紧急情况，可以随时投放市场，保障口粮供应需要。

黄炜回答现场提问时表示，从中央和地方政府储备的结构来看，小麦和稻谷等口粮品种比例超过70%。总的来说，我国粮食储备实现了应有的功能，完全能满足市场供应和应急需要。

除原粮和成品粮“抓在手里”外，我国还布局了包括应急加工企业、应急供应网点、应急配送中心、应急储运企业形成的粮食应急保供网络体系，以有效应对地震、雨雪冰冻、台风等自然灾害和一些重大突发事件。

我国还建立了国家级粮食市场信息直报点1817个，地方粮食市场信息监测点9523个，基本覆盖了重点地区、重点品种，能够密切跟踪粮食供求变化和价格动态，做到未动先知、未涨先知。通过粮食监测和预警，随时掌握粮食市场的动态变化，及时发现需要应急处置的问题。

全国31个省（区、市）也都制定了省级的应急预案，587个市（地）、2440个县也都建立了区域性应急预案。各地还开展应急演练和培训，保障应急队伍、应急设施在关键时候能够真正发挥作用。

●国际合作

2018年进口大豆超8000万吨

在对外开放与国际合作方面，国家发展改革委副秘书长苏伟介绍，我国进一步放宽农业领域外商投资的准入限制，取消稻谷、小麦、玉米收购、批发的外商投资准入限制，外资企业成为促进中国粮食产业发展的重要力量。中国与世界分享粮食市场资源，2018年进口了2000多万吨谷物和8000多万吨大豆，促进了世界粮食贸易繁荣发展。

2013年以来，积极推进共建“一带一路”，与参与国建立经贸合作关系，积极开展粮食领域合作。同时，积极参与世界粮食安全治理，开展全方位、高水平粮食对外合作，维护WTO规则，促进形成更加安全、稳定、合理的国际粮食贸易新局面，维护世界粮食安全。此外，中国还应有关国家要求，无偿提供力所能及的粮食援助。

谈及提高大豆自给率的政策效果，苏伟表示，中国是大豆原产地国，有大豆生产的优势。近年来，国家有关部门也制定了《大豆振兴计划的实施方案》。国家有关部门正按照方案确定的目标和措施积极推进落实，成效会逐步地显现出来。

对于中美贸易摩擦是否会影响大豆和其他饲料原料的有效供给，苏伟强调，“国家有关部门正在实施大豆振兴计划，促进大豆生产恢复发展。因此就粮食供给而言，无论是口粮也好，还是饲料粮也好，应该说市场供应都是有保障的。”

新京报记者 姜慧梓