妻子撒谎式育儿  孩子也习惯撒谎咋办？

“你是路边充话费送的”“今天没有带钱不能买玩具”“再调皮就把你扔到马路上”……相信你小时候一定听过爸妈说的类似谎话。其实，这叫“撒谎式育儿”。近日，一项发表在杂志《实验儿童心理学》上的研究显示，“撒谎式育儿”会对孩子成年后造成不良影响，小时候被诓骗长大后也倾向于说谎。读者张耀祥的小儿子浩浩做错事就爱撒谎，摔碎杯子说是奶奶干的，洗衣粉撒一地怪哥哥弄的，他怀疑跟妻子“撒谎式育儿”有关系，儿子从小被诓骗，现在长大了也学会了撒谎。

撒谎之挑食 “吃下这碗饭就给你买糖”

40岁的张耀祥在悦来一工地做装修项目经理，妻子吴红是广西人。夫妻俩有两个儿子，大儿子君君9岁，小儿子浩浩6岁。张耀祥说，早些年夫妻俩在广州工作，就因育儿问题产生过分歧，“妻子总喜欢在大事小情上诓骗孩子，提醒过她，但她性格强势，我也说不过她，只能由着她。”

“浩浩两三岁时，特别挑食，不爱吃米饭，还总是吃得很慢。”这时，吴红就使出杀手锏——撒谎，连哄带骗让浩浩吃饭。“浩浩喜欢吃巧克力，一旦哪顿饭不好好吃，妻子就会说‘快吃，吃完这碗饭就下楼买巧克力’，这招虽然对浩浩奏效，但每次到最后妻子都没兑现。”

撒谎之晚睡 “再不睡大灰狼就来抓你”

浩浩4岁时，吃饭挑食的习惯有了改善，但另一个恶习又来了——晚睡。“浩浩那时每晚都要看动画片，一看就到晚上10点过，不给看就哭闹。”张耀祥没啥好办法，最后，还是靠妻子吴红的“撒谎术”才制服了浩浩。

吴红告诉记者，那时浩浩喜欢看灰太狼，懵懵懂懂中知道大灰狼是坏蛋，很怕它，“针对此，每当浩浩想晚睡，我就骗他，再不睡大灰狼就来抓你，然后吃掉你，每次他都会吓得哇哇哭，乖乖上床睡觉。”张耀祥回忆，妻子用这种“撒谎术”诓骗小儿子的次数太多了，有时甚至要他也得配合。有次在公园门口，浩浩要买玩具，妻子吴红说身上没带钱，浩浩转头向爸爸，他也谎称没钱，说下次再来买。

撒谎之恶果 长大后儿子也学会撒谎

这种谎言刚开始还能奏效，但次数多了，浩浩也就不太相信了。张耀祥说：“每次谎言被戳穿后，我就负责安抚人心，施演苦肉计，最后还是连哄带骗忽悠过去。”

浩浩5岁转入幼儿园后，张耀祥发现有些不对劲，“老师经常跟我说儿子在学校捣乱，还撒谎不承认。”张耀祥很纳闷，浩浩平常不是爱撒谎的孩子啊。直到有次在家里发现地上撒满洗衣粉，“第一反应是浩浩干的，问他，他说是哥哥干的，哥哥很郁闷，根本不在现场，几番询问，浩浩才承认是怕妈妈打他才撒谎的。”

那之后，张耀祥时常发现浩浩闯了祸就爱说谎。“这或许是受妻子‘撒谎式’育儿的影响，浩浩从小就听了不少谎话，自己也习惯了谎话，说起谎话来也一点不脸红。”张耀祥担心，这样下去，迟早会害了儿子。重庆晚报-上游新闻记者 郎建荣

专家支招

教育孩子先教育好家长

重庆知名家庭教育专家李焱教授表示，“撒谎式育儿”会自食其果，其实一点都不意外。家长是孩子的第一任老师，家长的一言一行，孩子都看在眼里、记在心里，并开始模仿家长，慢慢形成了习惯、写入了性格。不仅是撒谎，其他方面也会如此。

“要教育好孩子、先要教育好家长。”李焱教授认为，家长“撒谎式育儿”表面上看是因为家长懒惰，遇到育儿困难就用简单粗暴方式诓骗孩子，其深层次原因还是家长缺乏科学的育儿理念和正确的教育方法。建议有困惑的家长，多提升科学育儿知识和能力，从如何给孩子讲道理、怎样来引导孩子入手。同时，社会公益机构也应当共同努力，为家长补补课。