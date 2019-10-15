据新华社北京10月14日电（记者 胡璐）国务院新闻办14日发表的《中国的粮食安全》白皮书说，我国居民健康营养状况明显改善，贫困人口吃饭问题有效解决。

白皮书介绍，我国居民膳食品种丰富多样，营养水平不断改善。2018年，油料、猪牛羊肉、水产品、牛奶、蔬菜和水果的人均占有量分别为24.7公斤、46.8公斤、46.4公斤、22.1公斤、505.1公斤和184.4公斤，比1996年分别增加6.5公斤、16.6公斤、19.5公斤、17公斤、257.7公斤和117.7公斤，分别增长35.7%、55%、72.5%、333.3%、104.2%和176.5%。居民人均直接消费口粮减少，动物性食品、木本食物及蔬菜、瓜果等非粮食食物消费增加，食物更加多样，饮食更加健康。

白皮书说，据国家卫生健康委监测数据显示，中国居民平均每标准人日能量摄入量2172千卡，蛋白质65克，脂肪80克，碳水化合物301克。城乡居民膳食能量得到充足供给，蛋白质、脂肪、碳水化合物三大营养素供能充足，碳水化合物供能比下降，脂肪供能比上升，优质蛋白质摄入增加。

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粮食产量：连续4年达6.5亿吨以上

据新华社北京10月14日电（记者 胡璐 于文静 董峻）白皮书介绍，我国粮食总产量连上新台阶，2015年达到6.6亿吨，连续4年稳定在6.5亿吨以上水平。

白皮书指出，中国人口占世界的近1/5，粮食产量约占世界的1/4。中国依靠自身力量端牢自己的饭碗，实现了由“吃不饱”到“吃得饱”，并且“吃得好”的历史性转变。这既是中国人民自己发展取得的伟大成就，也是为世界粮食安全作出的重大贡献。

白皮书还说，我国实现了谷物基本自给，确保口粮绝对安全。目前，我国谷物自给率超过95%。近几年，稻谷和小麦产需有余，完全能够自给，进出口主要是品种调剂，将中国人的饭碗牢牢端在自己手上。

大豆市场：供应有保障

国家发展改革委副秘书长苏伟14日表示，我国粮食生产能力较强，库存数量充足，且质量良好。无论是口粮，还是饲料粮，市场供应都有保障。

苏伟说，近年来，作为农业供给侧结构性改革的一项重要举措，国家有关部门制定了大豆振兴计划，促进大豆生产的恢复发展。到2020年力争大豆种植面积达到1.4亿亩，平均亩产达到135公斤，食用大豆蛋白质含量、榨油大豆的脂肪含量分别提高1个百分点，大豆化肥、农药使用量保持负增长。“国家有关部门正在积极推进落实，成效会逐步显现出来。”苏伟说。

粮食储备：能够满足市场供应和应急需要

国家粮食和物资储备局副局长黄炜14日表示，从中央和地方政府粮食储备的结构来看，小麦和稻谷等口粮品种比例超过70%，我国粮食储备实现了应有的功能，能够满足市场供应和应急需要。

黄炜说，我国充足的原粮储备是粮食应急最为重要的物质基础，是应对粮食安全急需时的“压舱石”。除了原粮储备，我国在人口集中的大中城市和价格易波动地区，还建立了能够满足10至15天消费需要的成品粮应急储备。

他介绍说，我国还规划布局了包括应急加工企业、应急供应网点、应急配送中心、应急储运企业，形成了粮食应急保供网络体系，可以有效应对地震、雨雪冰冻、台风等自然灾害，以及一些重大突发事件。