北京市提前部署秋冬传染病防控

今年年底，本市力争为150万人接种流感疫苗。12月初，全科、内科和儿童医疗机构医务人员接受秋冬季传染病防治专业培训，做足药品储备。昨日，市卫生健康委联合市教委，提早动员，共同部署秋冬传染病防控。

市疾控中心主任曾晓芃介绍，一般从10月起，本市逐渐进入流感流行季。监测数据显示，目前本市流感活动处于非流行水平。全市144家二级以上医疗机构门急诊就诊患者中，流感样病例的百分比为1.14%，比去年同期略有上升；流感病毒主要为甲型H3N2亚型和BV型两种。冬春季节是诺如病毒急性胃肠炎的高发期，与去年相比，今年全市诺如病毒疫情报告数有所减少，但进入10月后，肠道门诊腹泻病人中诺如病毒检出率开始上升。疾控部门今后将继续跟踪研判，监测流感疫情和诺如病毒疫情。

根据疾病流行特点，今年的秋冬传染病整体防治共分为两个阶段。第一阶段为10月中旬至12月中旬，是流感、诺如病毒急性胃肠炎等秋冬季传染病的上升期。此时的防治以健康宣教、疫苗接种、专业人员技能培训和药品储备为重点。卫生健康、教育、民政等部门密切协同，以中小学生、老年人流感疫苗免费接种为重点，通过多种宣传途径，努力提升公众接种意愿。今年年底，力争实现全市150万人的免费接种流感疫苗目标。12月初前，全市医疗机构将完成全科、内科和儿童医疗机构医务人员秋冬季传染病防治专业培训，做足药品储备，同时积极通过各种媒体，广泛普及流感、诺如病毒急性胃肠炎等秋冬季传染病防治知识，进一步提高群众自我防护意识和技能。记者了解到，有市民反映在自费接种流感疫苗时，预约比较难。目前卫生健康部门已陆续将流感疫苗配送到接种点，并且各区积极采取措施，通过公示流感疫苗自费接种点，延长自费流感疫苗接种服务时间等措施，方便市民接种自费疫苗。疾控部门表示，目前流感自费疫苗的供应充足。

今年12月中旬至明年2月初为秋冬传染病整体防治第二阶段。这一时期是秋冬季传染病的多发、高发期。全市防治工作以临床救治、引导合理就医、保障药品供应、疫苗补种为核心，加强指挥调度，合理调配医疗资源，提高医疗机构医疗服务供给，努力满足群众就医需求。本市还要做好重症救治、及时补充药品药械、持续开展健康宣教，倡导市民注重健康生活习惯、做好自身防护，可以通过预约、分时段就诊，提升就诊体验，科学合理就医。（记者 贾晓宏）

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5名西藏先心病患儿顺利完成手术

昨天傍晚，藏族女孩仓决普尺在顺利完成心脏外科手术后，恢复不错，已经可以和母亲简单交流。记者从北京安贞医院获悉，当天共有5名西藏先心病患儿顺利完成心脏外科手术。

昨天早晨7点多，在安贞医院小儿心脏中心的病房里，几名西藏小患儿早早便起床了。当天，孩子们要闯一道关——接受心脏外科手术。

“昨晚睡得好吗？”主刀医生、北京安贞医院小儿心脏中心外科A区主任苏俊武查房时，笑眯眯地与小患儿们逐一打招呼。

“我们相信北京专家的技术！”藏族妇女米玛普赤的女儿仓决普尺是当天第一个上手术台的小患儿。

被转运床送往手术室的路上，11岁半的仓决普尺一直双手捂脸，轻声抽泣。惹得妈妈米玛普赤也忍不住红了眼眶。“不哭，要勇敢！”一路上，医护人员不断安慰女孩。

“小姑娘患有房间隔缺损，结合病情，我们决定为她采取小切口手术。”苏俊武介绍，手术并非常规的开胸术式，而是要从孩子右侧腋下开刀，开一个四五厘米的小口，将房间隔内的小洞用“补片”给补上，解决她的心脏问题。“这样留疤小，能保护女孩子爱美的心情。”

8点15分，第一台手术正式开始。麻醉、消毒、铺巾、插管、开胸、建立体外循环……10点多，手术顺利完成。苏俊武第一时间向等在手术室外的家属通报了这一好消息。

昨天第二个接受手术的是5岁的藏族患儿次仁占堆。这名患有法洛四联症的小男孩，同时存在肺动脉口狭窄、高位室间隔缺损、主动脉骑跨及右心室肥大四种畸形。

“这台手术相对复杂一些，手术中，我们从胸部传统位置开胸，为患儿修补了室间隔缺损，还疏通了心腔狭窄部分……手术也很顺利。”苏俊武透露，当天，除了有一名患有房间隔缺损的藏族小患儿因痰多、体温高，手术临时延期外，其他5名小患者都顺利接受了手术。“预计本周内，还有7位藏族小患儿将陆续接受心脏外科手术。这其中有几个孩子由于肺功能不太好，还需要进一步化验，再确定具体手术方案。”

昨天下午，有6名病情较轻的藏族患儿，在完成内科介入治疗后已经出院，坐上了回家的火车。

今年8月底，苏俊武随中国红十字基金会赴西藏自治区那曲市进行医疗救助，几天内共筛查了300余名儿童。这次，共有符合手术指征的26名患儿来到安贞医院。医院医务处组织小儿心脏中心、体外循环、监护室、麻醉中心等近10个科室的专家对孩子们进行了集中会诊，逐一确定了详细的治疗方案。

自2014年起，苏俊武先后5次率队前往西藏日喀则、那曲、阿里、昌都等地，筛查近10万名婴幼儿及儿童，筛出疑似患儿3045人、确诊870人、免费救治503人。此外，安贞医院小儿心脏中心还为当地培养了80余名医护人员，能够开展先心病患儿的相关筛查，为那里留下了一支不走的医疗队。（记者 刘欢）