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垃圾食品使人变“路痴”

2019年10月15日07:45 来源：人民网-生命时报

　　有的人往返多遍还是记不住路，有的人初到异地也似“人肉导航”。对于这种现象，澳大利亚一项新研究称，认路不只靠天赋，还与饮食习惯有关——经常吃垃圾食品的人更易成为“路痴”。

　　澳大利亚新南威尔士大学的研究团队以大鼠为对象进行实验。研究人员在6周时间内，以常规鼠粮和甜品小吃（蛋糕、饼干、薯条、西式塔派等）交替喂食大鼠，随机安排它们连续3天、5天或7天进食高脂高糖食物。随后，研究人员将大鼠置于一个摆放着两个物体的空间内，待大鼠足够熟悉环境后，挪动其中一个物体的位置。结果发现，吃健康鼠粮的大鼠更快对已知物体的空间位移产生了反应，相比之下，连续摄入垃圾食品的时间越长，大鼠空间记忆功能下降越明显。研究结论发表在《科学报告》期刊上。

　　该研究作者、新南威尔士大学医学院药理学负责人玛格丽特·莫里斯教授说：“不健康的饮食改变了大脑中的海马体，这个区域主要负责帮助我们找东西或者认路。”她指出，垃圾食品不仅使人变胖，损害代谢功能，其对空间记忆产生的负面影响也是长期的。▲ （林乐乐）

(责编：许晓华、李轶群)


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