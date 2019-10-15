进口猪肉、冰鲜肉等产品优先通关

海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文昨日在介绍有关猪肉进口情况时表示，长期以来海关总署一直强化监管、优化服务，保证重要农产品和进口食品安全，服务我国对外开放。

他表示，海关严防疫病疫情传入和不安全食品的进口。禁止任何有疫情国家产品进口，加强口岸查验和有毒有害物质监测，对不合格食品一律不准入境，并公布相关信息。同时，海关坚决打击走私猪肉等肉产品的违法行为。

同时海关也推动贸易便利化、推动扩大开放。我国改革了进口肉类境外生产企业注册评审制度，制定了严格的境外肉产品企业在华注册标准，要求对华出口肉产品国家严格按照中方标准对拟输华肉产品企业进行审核，只向中方推荐符合标准和要求的企业。中方通过对被推介企业事前、事中、事后的抽查，验证出口国家和地区。政府对出口企业审核监督的有效性，对能够持续符合中方标准要求的肉产品企业给予注册。在强化出口国企业和官方责任的同时，提高企业注册效率。进一步提高通关效率。

据李魁文介绍，在风险分析的基础上，海关科学动态调整进口肉类的随机抽查比例，对进口猪肉、冰鲜肉等产品优先通关验放，提高口岸通关效率。今年前三季度我国进口猪肉132.6万吨，同比大幅增加43.6%。

此外，为支持国内生猪产业恢复生产，海关正在积极开拓相关进口来源，并开展相关检验检疫工作。海关总署按照党中央、国务院的统一部署要求，密切配合有关部门开展非洲猪瘟联防联控，并采取最为严格的综合防控措施。（记者 张钦）

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前三季度中美贸易总值下降10.3%

本报讯（记者 张钦）海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文昨日还介绍前三季度外贸进出口情况。据了解，今年以来我国外贸市场开拓效果进一步提升。前三季度，我国对前两大贸易伙伴欧盟、东盟分别进出口3.57万亿元、3.14万亿元，分别增长8.6%和11.5%，分别占我国外贸总值的15.6%和13.7%。同期，中美贸易总值2.75万亿元，下降10.3%；中日贸易总值1.58万亿元，增长0.1%。

特别需要指出的是，对“一带一路”沿线国家合计进出口6.65万亿元，增长9.5%，高出全国外贸整体增速6.7个百分点，占我国外贸总值达到29%。

从企业性质看，民营企业外贸活力不断增强。前三季度，民营企业进出口9.69万亿元，增长10.4%，占我国外贸总值的42.3%，比去年同期提升2.9个百分点。其中，出口6.4万亿元，增长13%，占出口总值的51.3%；进口3.29万亿元，增长5.9%，占进口总值的31.5%。同期，外商投资企业进出口9.22万亿元，下降2.9%，占我国外贸总值的40.2%。国有企业进出口3.93万亿元，下降0.7%。

从区域发展看，区域外贸格局更趋优化。前三季度，西部12省市区外贸增速为11.8%，高出全国外贸整体增速9个百分点；中部6省外贸增速为12.4%，高出全国外贸整体增速9.6个百分点。同期，东部10省市外贸增速为1.3%；东北三省外贸下降1.8%。

据海关统计，今年前三季度中美双边外贸总值2.75万亿元人民币，同比下降10.3%，占同期我国外贸总值的12%。其中，我国对美出口2.13万亿元，下降6%，自美进口6194.2亿元，下降22.5%。按照美元计价，前三季度中美双边贸易总值4026.6亿美元，同比下降14.8%，其中我国对美出口3120亿美元，下降10.7%，自美进口906.6亿美元，下降26.4%。

李魁文表示，中美经贸摩擦给我国外贸带来一定的压力，但尽管中美双边贸易有所下降，今年前三季度我国外贸整体进出口仍然保持增长，全球仍高度看好中国市场的潜力。