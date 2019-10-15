时隔23年 中国再发粮食白皮书

国务院新闻办14日发表《中国的粮食安全》白皮书。白皮书全面总结反映了我国粮食安全取得的历史性成就，重点阐述了1996年特别是党的十八大以来我国在保障粮食安全方面实施的一系列方针政策和举措办法，介绍了中国粮食对外开放和国际合作的原则立场，并提出了未来中国粮食问题的政策主张。这是时隔23年后，中国再次发表粮食白皮书。

粮食自给 农村贫困人口基本“不愁吃”

白皮书说，70年来，在中国共产党领导下，经过艰苦奋斗和不懈努力，中国在农业基础十分薄弱、人民生活极端贫困的基础上，依靠自己的力量实现了粮食基本自给，不仅成功解决了近14亿人口的吃饭问题，而且居民生活质量和营养水平显著提升，粮食安全取得了举世瞩目的巨大成就。

白皮书说，目前，中国人均粮食占有量达到470公斤左右，比1996年的414公斤增长了14%，比1949年新中国成立时的209公斤增长了126%，高于世界平均水平。 总产量连上新台阶。2010年突破5.5亿吨，2012年超过6亿吨，2015年达到6.6亿吨，连续4年稳定在6.5亿吨以上水平。2018年产量近6.6亿吨，比1996年的5亿吨增产30%以上，比1978年的3亿吨增产116%，是1949年1.1亿吨的近6倍。粮食产量波动幅度基本稳定在合理区间，除少数年份外，一般保持在±6%的范围之内。

目前，我国谷物自给率超过95%。近几年，稻谷和小麦产需有余，完全能够自给，进出口主要是品种调剂，将中国人的饭碗牢牢端在自己手上。2001年至2018年年均进口的粮食总量中，大豆占比为75.4%，稻谷和小麦两大口粮品种合计占比不足6%。

同时，粮食储备能力显著增强。2018年全国共有标准粮食仓房仓容6.7亿吨，简易仓容2.4亿吨，有效仓容总量比1996年增长31.9%。食用油罐总罐容2800万吨，比1996年增长7倍。规划建设了一批现代化新粮仓，维修改造了一批老粮库，仓容规模进一步增加。

中国农村贫困人口基本解决了“不愁吃”问题。按现行农村贫困标准计算，2018年末，中国农村贫困人口数量1660万人，较2012年末的9899万人减少了8239万人，贫困发生率由10.2%降至1.7%；较1978年末的7.7亿人，累计减贫7.5亿人。按世界银行每人每天1.9美元的国际贫困标准，中国对全球减贫的贡献率超过70%。

重点贫困群体健康营养状况明显改善。2018年，贫困地区农村居民人均可支配收入达10371元人民币，实际增速高于全国农村1.7个百分点。收入水平的提高，增强了贫困地区的粮食获取能力，贫困人口粮谷类食物摄入量稳定增加。

安全之路 严守12000万公顷耕地红线

白皮书指出，党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把粮食安全作为治国理政的头等大事，提出了“确保谷物基本自给、口粮绝对安全”的新粮食安全观，确立了以我为主、立足国内、确保产能、适度进口、科技支撑的国家粮食安全战略，走出了一条中国特色粮食安全之路。

严守耕地保护红线。实施全国土地利用总体规划，从严管控各项建设占用耕地特别是优质耕地，健全建设用地“增存挂钩”机制，实行耕地占补平衡政策，严守12000万公顷耕地红线。全面落实永久基本农田特殊保护制度，划定永久基本农田10300多万公顷。目前，全国耕地面积13488万公顷，比1996年增加480多万公顷，粮食作物播种面积达到11700多万公顷，比1996年增加450万公顷左右，夯实了粮食生产基础。

提升耕地质量，保护生态环境。建立粮食生产功能区和重要农产品生产保护区。划定水稻、小麦、玉米等粮食生产功能区6000万公顷，大豆、油菜籽等重要农产品生产保护区近1500万公顷。加强建设东北稻谷、玉米、大豆优势产业带，形成黄淮海平原小麦、专用玉米和高蛋白大豆规模生产优势区；打造长江经济带双季稻和优质专用小麦生产核心区；提高西北优质小麦、玉米和马铃薯生产规模和质量；重点发展西南稻谷、小麦、玉米和马铃薯种植；扩大东南和华南优质双季稻和马铃薯产量规模。

同时，保障种粮农民收益。为全面促进农村经济社会的发展，国家相继取消牧业税、生猪屠宰税和农林特产税，特别是在2006年全面取消了在中国存在2600年的农业税，从根本上减轻了农民负担。目前，全国家庭农场近60万家，农民合作社达到217.3万家，社会化服务组织达到37万个，有效解决了“谁来种地”“怎样种地”等问题，大幅提高了农业生产效率。

在健全完善国家宏观调控方面，白皮书说，注重规划引领，深化粮食收储制度和价格形成机制改革，发挥粮食储备重要作用，大力发展粮食产业经济，加快推动粮食产业转型升级，积极发展粮食精深加工转化，深入实施优质粮食工程。另外，强化粮食生产科技支撑，推广应用农业科技， 提升粮食储运科技水平。

未来展望 增加绿色优质粮油产品供给

白皮书指出，中国坚持立足国内保障粮食基本自给的方针，实行最严格的耕地保护制度，实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，持续推进农业供给侧改革和体制机制创新，粮食生产能力不断增强，粮食流通现代化水平明显提升，粮食供给结构不断优化，粮食产业经济稳步发展，更高层次、更高质量、更有效率、更可持续的粮食安全保障体系逐步建立，国家粮食安全保障更加有力，中国特色粮食安全之路越走越稳健、越走越宽广。

白皮书说，到2020年，落实12436万公顷耕地保有量、10307万公顷永久基本农田、4072万公顷建设用地总规模约束性指标，确保建成5333万公顷高标准农田，全面完成粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设，粮食种植面积稳定在1.1亿公顷以上，粮食综合生产能力稳定在6亿吨以上。不断提高耕地质量，到2022年，确保建成6667万公顷高标准农田。到2035年，粮食种植面积保持总体稳定。加快推进节水供水重大水利工程建设，不断完善农田水利设施，提高水资源利用效率。

推进种植结构调整，增加绿色优质粮油产品供给。创新体制机制，提高粮食生产组织化程度。加强新型职业农民培训，支持农民通过股份制、股份合作制等多种形式参与规模化、产业化经营。完善针对小农户的扶持政策，把小农户引入现代农业发展轨道。增强农业科技创新能力，提高粮食生产水平。同时，加强粮食储备管理，健全粮食应急保供体系，完善粮情预警监测体系，倡导节粮减损。

加快建设现代粮食市场体系。坚持市场化改革取向与保护农民利益并重，以确保口粮绝对安全、防止“谷贱伤农”为底线，适应世界贸易组织规则，积极稳妥推进粮食收储制度和价格形成机制改革，充分发挥市场配置粮食资源的决定性作用，更好发挥政府作用，使粮价更好地反映市场供求，激发市场活力，促进供需平衡，加快形成统一开放、竞争有序的现代粮食市场体系。切实加强粮食仓储物流建设，优化大型粮食物流园区布局，构建一批粮食进出口物流通道和重要节点，提升粮食物流重点线路流通效率。着力构建现代化粮食产业体系。

文/综合新华社