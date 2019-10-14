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饮用过多果汁害处不亚于碳酸饮料

2019年10月14日09:21 来源：北京日报

相比碳酸饮料和其他含糖饮料，人们常以为果汁更健康。然而美国的一项研究显示，饮用过多的果汁同样危害健康，死亡风险不亚于碳酸饮料。

美国埃默里大学研究人员分析先前的调查数据得出上述结论。这项调查涉及13440名年满45岁的美国人，调查随访6年期间，168人死于冠心病，1000人死于其他原因。研究显示，计入肥胖等因素后，每天每多摄入355毫升100%果汁，死亡风险增高24%；每天每多摄入355毫升含糖饮料，死亡风险增高11%。研究人员对这样的结果并不感到意外，因为100%果汁与含糖饮料的成分“非常相似”。

“100%果汁含有一些维生素和植物营养素，这是大部分含糖饮料所没有的，但这两种饮料的主要成分都是糖和水。尽管含糖饮料中所含的糖为加工过程中添加，100%果汁所含糖是天然存在的，但它们在人体新陈代谢中会引发同样的生物化学反应。”研究人员称。不过，相比碳酸饮料，适度饮用果汁并非不可，“由于果汁含有维生素和矿物质，适度饮用仍然比碳酸饮料和其他含糖饮料好。”研究人员之一、埃默里大学教授雅娜·韦尔什说。该研究报告刊载于最新一期《美国医学会杂志·网络开放》期刊。

(责编：李轶群、许晓华)


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