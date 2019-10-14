国内粮食市场供给充裕

□ 三季度，国内粮食供需总体宽松，库存充裕，但品种结构性矛盾依然突出，大豆缺口主要依靠进口，谷物仍保持较高自给水平，粮食市场运行平稳。

□ 受中美经贸摩擦和非洲猪瘟疫情影响，三季度我国进口大豆数量下降。受国产大豆增产影响，国家粮油信息中心预计，新季集中上市后，大豆价格可能继续走低。

金秋时节,稻谷飘香,丰收画卷在全国各地铺展开来。

今年我国粮食生产有望实现创纪录的“十五连丰”，粮食产量有望连续5年稳定在1.3万亿斤以上，为经济社会稳定发展提供重要支撑。

国家粮油信息中心10月12日发布的最新数据显示，三季度，国内粮食供需总体宽松，库存充裕，但品种结构性矛盾依然突出，大豆缺口主要依靠进口，谷物仍保持较高自给水平，粮食市场运行平稳。

小麦产需平衡

小麦是我国三大主粮之一，我国是世界最大的小麦生产国和消费国，发展小麦生产对保障我国粮食安全和市场需求具有重要作用。

2019年，我国冬小麦获得丰收，质量明显好于上年。国家粮油信息中心预计，2019年至2020年度（6月至次年5月），我国小麦新增供给量1.375亿吨，同比增加338万吨；消费总量1.235亿吨，同比减少532万吨，国内食用消费基本平稳，饲用和工业消费有所下降。年度结余量1400万吨，同比增加870万吨。

今年国家在小麦主产区继续实行最低收购价政策的同时，综合考虑粮食生产成本、市场供求、国内外市场价格和产业发展等因素，也下调了小麦最低收购价。2019年主产区小麦最低收购价为每吨2240元，价格底部下调了60元。

据了解，上半年小麦价格震荡走低。随着夏粮增产和三季度小麦集中上市，收购压力进一步加大。安徽、江苏、河南、湖北、山东、河北6个主产省相继启动小麦最低收购价执行预案。截至9月30日，6个主产省累计收购小麦7076万吨，同比增加2061万吨。

夏收期间，小麦收购价格低开高走。9月底，河北、山东和河南等地面粉企业普通小麦入厂收购价在每吨2280元至2340元之间，低于上年同期180元至200元。

“随着市场粮源逐渐减少，预计普通小麦市场价格将回升到政策性小麦销售成本附近，四季度小麦价格预计平稳略升。”国家粮油信息中心负责人说。

稻谷供大于求

国家粮油信息中心预计，2019年我国稻谷播种面积减少，稻谷产量略减。2019年至2020年度（10月至次年9月）我国稻谷新增供给量2.128亿吨，同比减少283万吨；总消费量1.981亿吨，同比增加30万吨；年度产大于需1470万吨，同比减少313万吨。

“近年来，我国稻谷市场供给充裕，需求相对低迷，阶段性过剩特征明显。”国家粮油信息中心负责人说。

三季度，稻谷价格总体弱势运行，稻谷销售进度相对缓慢，库存压力较大。由于减产，早稻收购价格低开高走。9月份，中晚籼稻和粳稻陆续上市，中晚籼稻开秤价格与上年同期基本持平，粳稻开秤价格略高于上年同期。随着四季度中晚稻大量上市，市场供应量增加，预计今年部分主产区仍将启动晚稻最低收购价执行预案。受最低收购价支撑，预计普通稻谷收购价格趋于平稳；优质稻需求旺价格好，收购价格每吨高于上年同期40元至100元，高于普通稻200元，优质优价特征明显。

“现在来看，随着收储加速向市场化转型,优质优价的收储机制正在逐步形成，普通稻谷和优质稻价格两极分化明显。”中国农业大学经济管理学院教授李军说。

玉米进口补缺

受市场和政策的双重影响，2016年以来，我国玉米种植面积和产量连续3年下降。国家粮油信息中心预计，2019年玉米产量2.554亿吨，比上年下降177万吨，降幅0.7%。预计2019年至2020年度（10月至次年9月），我国玉米年度总消费量为27496万吨，同比增加203万吨，增幅为0.7%。

受生猪价格上涨和国家恢复生猪生产措施的拉动，养殖企业补栏积极性将提高，生猪出栏体重增加，饲料需求将逐步恢复。同时，玉米深加工产能同比增加约1000万吨，有利于扩大玉米加工转化量。

“玉米连续3年出现产需缺口，需要通过增加进口来弥补，这也是今年我国玉米进口增加的主要原因。”李军说。

三季度，国内玉米价格总体稳中有降。国家拍卖的临时存储玉米和2018年产玉米共同流向市场，国内玉米市场供应充足。非洲猪瘟影响饲料养殖需求，加工企业加工效益下滑，企业市场心态改变，流通环节玉米保持较低库存。9月下旬黄淮地区玉米开始上市，10月份以来东北玉米陆续收获，低价玉米供应不断增加，导致国内玉米价格季节性下行。山东地区加工企业新玉米入厂收购价格为每吨1800元至1920元，吉林地区为每吨1700元至1730元，每吨新玉米价格普遍高于去年同期50元至80元。

国家粮油信息中心负责人认为，玉米价格下行有利于提高深加工企业利润。预计新季玉米上市后，市场供应压力加大，生猪存栏大幅下降导致用粮需求不振，短期内多元主体入市谨慎，今年四季度主产区玉米收购价格存在下行压力。随着饲料养殖需求逐渐恢复，明年玉米市场价格将逐渐回升。

大豆产量增加

我国大豆需求量每年在1亿吨以上，80%以上的需求要通过进口来满足。近年来，国家积极推动大豆振兴计划，大豆产量明显增加。国家粮油信息中心预计，2019年我国大豆产量1710万吨，同比增加110万吨，增幅为6.9%。“但是，大豆市场供给以进口为主的格局没有改变。”李军说。

国家粮油信息中心预计，2019年至2020年度（10月至次年9月）我国进口大豆8700万吨，同比增加400万吨，增幅4.8%，但仍低于2017年至2018年度9413万吨的历史高位。

受中美经贸摩擦和非洲猪瘟疫情影响，三季度我国进口大豆数量下降。据海关统计，今年1月至8月我国进口大豆5632万吨，同比减少568万吨，减幅9%。非洲猪瘟疫情导致生猪存栏减少，前3季度国内豆粕消费总体偏弱。

9月中旬以来，我国增加了对美国大豆和猪肉的采购。美国大豆收获进度偏慢，巴西大豆播种受到耽搁，国际大豆价格呈上涨态势。10月10日，芝加哥商品交易所主力合约收盘价格923.5美分/蒲式耳，一个月上涨了6.5%。

国产大豆产量增加，黑龙江新产大豆上市初期收购价格高开低走，食用大豆入厂收购价格在每吨3620元至3640元之间，与上年同期基本持平。国家粮油信息中心预计，新季大豆集中上市后，大豆价格可能继续走低。