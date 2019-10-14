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北京首个社区居家养老服务平台上线

2019年10月14日08:42 来源：北京日报

社区腿脚不便的老人需要修脚怎么办？想为半失能老人聘请专业护工哪里靠谱？日前，北京首个以养老服务为主、以老年用品为辅的“社区居家养老综合服务平台——怡亲安安体验版”正式上线，社区老年人有类似需求，可通过社区养老服务驿站，在该平台对接服务商。平台将在首批70家养老驿站开展试点。

北京市老龄产业协会副会长、协会居家养老专业委员会主任袁芳介绍，社区居家养老综合服务平台上线后，将探索通过市场化方式解决居家养老服务需求等问题。目前，“怡亲安安”社区居家养老综合服务平台已经上线的养老服务包括生活照护、人员派遣、医养结合、文旅康养、适老服务五大主题52类服务项目；适老产品包括床及周边、排泄洗浴、步行移动、生活支援、生活食品五大主题116类老年产品。此外，小程序内还嵌入了“政策咨询”“预约团购”等板块，便利居家老年人的日常生活。（记者 金可）

(责编：李轶群、许晓华)


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