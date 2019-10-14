上海：一座城市的健康承诺

一座城市是如何许下并实现她的健康承诺的？近日，健康中国行动推进办公室副主任、国家卫生健康委规划发展与信息化司司长毛群安带队，“健康中国行动”核心报道组来到上海市，全方位感受“健康上海”的改革发展实践。

“一份礼”与“一个馆”：创新健康传播模式

“一看就懂，一学就会。”这是家住闵行区的方阿姨对上海市政府每年向全市家庭发放“健康大礼包”的感受。这些年来，控盐勺、控油瓶、腰围尺、膳食宝塔冰箱贴等，她都保留得好好的；食品安全、科学健身、道路交通安全等读本，她和家人也都看过。“很有用！”她笑着说。

这不是一种简单的赠送行为，而是一场公平可及的健康行动。在上海，800多万户家庭每年都会免费收到一份“健康大礼包”。市政府通过通俗易懂的健康读本和便捷实用的健康工具，以“广覆盖、低成本”策略，让市民获得实实在在的健康福利。12年来，上海共发放近9000万份“健康大礼包”，促进上海市民健康素养不断提升。

“一手握拳，找到肚脐上面1厘米的地方,快速用力挤压，就能帮助误吞异物的小朋友恢复呼吸。”在复旦大学附属儿科医院“梦想医学院”，神经外科副主任医师郑继翠正教孩子们演练遇到食物堵塞呼吸道时如何急救。

位于地铁12号线顾戴路站的“梦想医学院”，是我国首个儿童医学体验馆。场馆首创“沉浸式医学体验”实体空间，并设置门诊、手术、病房等多个仿真环境模块，让孩子通过角色构建、情景模拟、游戏体验等方式，学习健康知识、缓解就医恐惧，对医学产生更多兴趣。在上海，为孩子量身打造的健康科普场馆还有很多。“《健康上海行动》全方位推进全民健康教育，‘健康知识普及行动’在18项行动中居于首位！创新理念、创新形式、创新内容，打造更多创新品牌，才能让健康传播拥有更高的效率，起到更好的效果，实现更大的效应。”上海市卫生健康委健康促进处处长王彤表示。

“一间屋”与“一个组”：构筑居民健康生活

“我每天都会先来量个血压，再到活动室聊天、健身、玩益智游戏。”家住金桥社区的李老伯说。

浦东新区的金桥社区老年活动中心自建成以来，受到周边老年居民的热捧。这里不仅有专业照护服务，文化娱乐、养生保健、法律援助等服务也一应俱全，还有理发、缝纫、修鞋等便民举措。更有一大亮点，就是智慧健康小屋。居民只要带着身份证，就能测量血压、血糖、心电图等健康指标，机器当场“吐出”检查报告。居民每次自助检测、自助评估的健康信息数据都会自动上传至“健康云”，并补充入个人电子健康档案。如果指标异常，平台会发送通知，提醒居民复查及就诊。同时，家庭医生可在线进行健康指导及问诊。（下转第2版）（上接第1版）

离金桥社区老年活动中心不远，就是金桥镇张桥居委活动室，20多位健康自我管理小组的居民正进行“饮食健康”主题活动。小组成员张女士和大家交流前一天吃了哪些食物：“早饭是豆浆和2个肉包子，中午一碗排骨面，晚上烧了番茄炒蛋、茄子……”营养老师请其他小组成员点评。“蔬菜吃得太少了”“水果也不够”“最好再吃一点坚果”，大家纷纷给张女士提出完善饮食结构的建议。

自2007年以来，上海市健康自我管理小组项目从慢病自我管理入手，提高居民健康意识、健康素养与自我管理能力。截至2018年年底，全市累计建有居民健康自我管理小组2.8万余个，55万人参与活动，覆盖全市100%的居村委。世界卫生组织把健康城市建设的上海经验总结为“群众参与，健康之道”，归根到底就是一句话：每个人都是自己健康的第一责任人。

“一条道”与“一朵云”：打造智慧健康之城

徐汇滨江大道，北起徐汇滨江展示馆、南至徐浦大桥，沿途设有跑步驿站、滑板广场、室外攀岩场、篮球场等，还有坐落于江边的龙美术馆等，不少市民在此散步、骑车或放风筝。

为大力倡导全民健身行动，上海市致力将封闭的生产岸线改变为开放共享的生活岸线。目前，新贯通开放、总长45公里的黄浦江岸线已实现漫步道、跑步道、骑行道等3条滨江“亲民道”对外开放。同时，上海开展“体卫结合”，扩大公共体育场馆、学校运动场馆等设施开放利用；探索“体绿结合”，以高绿化覆盖率的健康环境让每一位市民都能在城市中陶冶身心。

在上海，市民不仅可在健身步道上享受蓝天白云的美好，还可在互联网上体会一朵“健康云”的美妙。“你们看，通过家庭成员绑定，远程监测长辈的体征数据，如有异常可一键关怀提醒；再看‘智慧接种’功能，可快速查询儿童接种日期、厂商、批号等信息，还支持在本市部分社区开展线上智能预约、线下优先接种……”上海市卫生健康委主任邬惊雷亲自演示“亲情账户”和“智慧接种”的使用方法。作为上海“互联网+医疗健康”公共服务的统一入口，“健康云”已服务超过455万用户，面向市民提供26类58项健康服务。《健康上海行动》明确，要实现医疗卫生机构健康服务信息互联互通互认，“健康云”将加速推广，早日让上海市民人人享有一站式、精准化的健康教育、健康管理和健康服务。

“坚持健康优先、预防为主、共建共享、促进公平，《健康上海行动》精准对接人民群众对美好健康生活的需要，巩固健康城市建设成果，提升健康上海建设能级，对标国际一流标准，着眼民生健康福祉，为2400万上海市民筑牢织密一张‘生命健康网’——这，就是上海的初心使命。”邬惊雷说。

经过两天走访，“健康中国行动”核心报道组为“健康上海”点赞。他们认为：上海“健康融入万策”工作机制是极为宝贵的经验。毛群安充分肯定“健康上海行动”实践成果，同时提出希望：“让‘健康中国行动’在一线更好落实，尤其在基层社区落地开花。同时，更好贴近民众需求，充分体现上海特色与特点，实现典范引领作用，供全国各地学习、交流与借鉴。”