跳绳简单，好处很多，可以锻炼身体协调能力，增强免疫力和肺活量等等。所以，跳绳被列入学生体质健康测试的重点项目，是每个年级孩子必须要达标的考核内容。据报道，在一些地方，有家长担心过不了“跳绳关”，花钱把孩子送往校外培训班，一堂课要200元。跳绳已经成了超越语数英三大学科的入学“第一关”，市场上专项提升跳绳技能的培训班十分火爆。

在很多人印象里，跳绳普及程度高，也没有太大技术难度，很多人小时候都是跟着别人后面学会的，很少需要经过专门培训。其实，不只是跳绳，对过来人来说，其他体育运动何尝不是如此？如果不是有志于这个项目，又有几个人需要花钱进行培训。在学校，体育老师都会教教跳绳技巧，经过一段时间练习，学生基本都能达到相关标准。

一项相对简单的项目，为什么会发展出了培训班？ 从以前的奥数班，后来的编程班，再到现在的跳绳班，有人把其理解成为是一种“教育焦虑”，甚至认为是在交“智商税”。不少家长在望子成龙心理驱动下，从害怕孩子掉队到担心孩子不能领队，发展出了一种严重的焦虑，总是不顾一切、穷尽所能地做加法。在“剧场效应”下，家长们自觉与不自觉地掉进培训机构精心构筑的假象甚至圈套里。

“跳绳培训班”的出现，从一个侧面证明了教育焦虑的存在。跳绳是一项稍加锻炼就能掌握的运动，即便一些孩子的协调能力相对较差，只要勤加练习，也不会拖后腿。“陪伴是最长情的告白”，家长在与孩子的共同练习中，这又何尝不是一种陪伴？成长是一道复杂课题，也是一道长期课题，当家长们习惯用钱来解决问题时，其实很多问题并不能解决，而且也有可能产生其他问题。

不过，“跳绳培训班”背后不只是教育焦虑。如此简单的跳绳，难道仅仅是家长的原因，是一句“这里人傻钱多速来”就可以解释的吗？据某地一所小学的老师透露，跳绳是小学各年级的必考项目，在体育总成绩中，一到四年级占20%，五六年级占10%，而且其他体能测试项目满分为100分，跳绳是120分。正是因为可能会影响孩子将来的评奖评优和升学，这才产生了“跳绳焦虑”。

在传统教育理念里，设置一些考核项目是必要的，而考核就要达标。当前，“考核依赖症”是一个现实问题，几乎所有的考核，都可能出现一定程度的变形和扭曲。现在，除了跳绳等规定动作，有的地方还推出了游泳等自选动作，初衷固然不错，但一旦操之不当，就可能造成新的焦虑，助长新的培训班。

对于各种培训班，尤其是像跳绳这样的培训班，家长应该放松心态，不要把神经绷得太紧，重视体育锻炼是很有必要的，促使学生积极参与锻炼，提高学生身体素质才是我们真正应该重视的。