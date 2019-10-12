2019诺贝尔医学奖研究成果落地北京

北京时间10月7日，3位科学家威廉·凯林、彼得·拉特克利夫、格雷格·塞门扎，因“发现细胞如何感知和适应氧的变化”获得2019年诺贝尔生理学或医学奖。这一发现将为今后探索更多疾病的潜在治疗靶点带来可能，包括肿瘤、代谢、炎症性肠病、骨髓增生异常综合征等。

值得一提的是，3人中的威廉·凯林教授，是坐落于北京经济技术开发区的珐博进（中国）医药技术开发有限公司的科学顾问委员会成员。珐博进公司基于威廉·凯林教授获诺贝尔奖的低氧诱导因子机制研发的新药罗沙司他，已于2018年12月18日在中国领先全球获批上市。

氧是生命的基础

1992年，塞门扎发现了低氧诱导因子（HIF）。该因子是一种重要的转录因子，能够调控肿瘤细胞发生发展。此后，拉特克利夫和凯林发现了低氧诱导因子的降解机制。

威廉·凯林教授提出，“氧气是生命的基础，并且毫无疑问，许多疾病都是由于氧气的供应不足导致的。因此当我们知道这个通路的时候，就可以研发出能够激活或是切断这个分子通路的新药。举个例子，在贫血疾病领域有一款刚刚获批的新药是让人体以为自身没有获得足够的氧气，从而产生更多自身的红细胞。” 而威廉·凯林教授所提到的“一款刚刚获批的新药”，正是由珐博进公司在中国本土自主研发的罗沙司他。

全球首个基于低氧诱导因子

创新药在中国上市

自2001年，威廉·凯林教授在《科学》杂志上发表开创性的论文起就开始与珐博进公司合作，珐博进公司负责研发的副总裁Gail Walkinshaw表示：“威廉·凯林教授划时代的发现阐明了细胞通过调节基因的表达来适应氧浓度变化的重要分子生物学信号通路”，正是威廉·凯林教授发现的机制揭示了脯氨酰羟化酶（PH）的作用靶点，促使珐博进公司找到最佳的调控药物，也为之后在中国的9年临床研究项目奠定了基础。

威廉·凯林教授一直非常关注和支持罗沙司他在中国的研发进展。2018年3月29日，威廉·凯林教授来到中国与来自华山医院、北京大学第一医院、北京大学人民医院等多家医院的医师及研究生面对面就低氧诱导因子相关问题进行探讨。3月30日，威廉·凯林教授参加了珐博进公司组织的罗沙司他中国Ⅲ期临床讲座，并就自己在低氧诱导因子方向的研究之路和成果进行演讲。

得益于中国医药创新体系支持

2018年12月，罗沙司他通过中国国家药品监督管理局（NMPA）的优先审评通道在中国上市，中国成为全球首先批准罗沙司他上市的国家。这一新药的问世，打破了肾性贫血领域近30年来未有新机制新靶点药物问世的局面。将诺贝尔奖发现机制研制成上市新药，具有历史性意义。

复旦大学附属华山医院林善锬教授感慨地说，这一新靶点创新药能领先全球落地中国，离不开这一诺贝尔奖理论基础的发现，更感谢珐博进公司有足够的胆识、前瞻性以及对中国市场的正确判断。中国的医生团队也能积极与国际接轨，完成这一国际上高水平、极其严谨严苛的临床研究。当然也得益于中国近年来实施的“创新驱动发展战略”和“健康中国战略”，中国药政监管部门大力改革药品审评审批制度和监管制度，激发医药产业创新活力的同时也给予了企业充分的信任、支持。罗沙司他的研发和临床研究过程，都遵循了极其严谨严苛的规范要求。

国家药监局药品注册司相关负责人表示：“罗沙司他胶囊在我国首发上市，意味着我国首次成为全球首批首创作用机制药物的国家，这在我国新药注册史上具有里程碑意义——我国药品审评审批能力已经具备国际水平。”

2019年7月，全球顶级医学期刊《新英格兰医学杂志》（NEJM）背靠背在线发表了两篇关于罗沙司他治疗肾性贫血的研究著作，这是NEJM首次发表由中国大陆医生作为第一和通讯作者的新药Ⅲ期临床试验，也是NEJM首次背靠背发表中国团队的临床试验。文章的发表印证了氧感应机理在肾性贫血治疗领域的临床应用已走在所有疾病治疗领域前列。

2019年9月21日，在2019“独墅湖杯”医药创新品牌评选活动中，罗沙司他获得“最具临床价值创新药”大奖。

珐博进（中国）执行总裁钟黎蕴华表示：“在中国医药创新政策的大力支持下，罗沙司他新适应证得以快速获批并领跑国际，印证了中国创新药临床试验体系的进步与成熟，同时体现了中国医药创新实力的整体升级。”

钟黎蕴华说，罗沙司他是一个药，也是一个平台，治疗慢性肾脏病贫血只是该药的第一个适应证，按照珐博进公司的规划，已经启动在血液科领域治疗相对低危骨髓增生异常综合征相关贫血的Ⅱ期临床试验工作，未来将进一步拓宽罗沙司他的适应证范围。凝结着诺贝尔奖科学发现精髓的新药罗沙司他，必将为中国乃至全球慢性肾性贫血患者带去全新的治疗突破和福音。（马洪岩）