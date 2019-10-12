70万份餐包食品安全如何保证？

庆祝新中国成立70周年系列活动中，有一群人无论是在阅兵及联欢活动训练期间，还是在庆祝活动三次演练及正式活动期间，接受了一次次特殊的检阅，不能有丝毫失误。他们，就是负责食品安全保障的北京市市场监督管理局工作人员。

“为了让大家吃得健康营养，吃得安全放心，我们对各个食品供应企业、餐包供应企业实施定人驻场式食品安全保障。”市市场监管局有关负责人介绍，累计出动4500余人次监督供应企业发货。在庆祝活动三次演练及正式活动期间，累计保障近70万份餐包、2800份茶歇及27万瓶矿泉水食品安全。

70万份餐包如何保证食品安全万无一失？市市场监管局组织了一支约100人的监管执法队伍，对各个食品供应企业、餐包供应企业实施定人驻场式食品安全保障。针对生产型企业，从原辅料采购验收记录、原辅料检验合格投入使用、原辅料使用台账、生产工艺执行、生产过程质量控制、贮存、留样等7个关键控制点对生产供应单位进行监控，检查“专用原料、专人负责、专线生产、专库存放”落实情况等。

工作中，供应企业每次发货时，无论是正午还是凌晨，市市场监管局的监管人员均在现场监督企业专车配送、密闭配送、铅封配送、专人押运情况，并填写《食品（食用农产品）安全监控流转单》，确保食品生产全链条可追溯安全监管。针对庆祝活动三次演练及正式活动期间所用餐包、茶歇及矿泉水，同样采用逐一批次监督抽样方式，统一送市食品安全监控和风险评估中心检验。为此，市食安中心设立绿色通道，缩短检测周期，做到第一时间检测、第一时间通知。

为确保供应阅兵及联欢活动训练基地食品安全，市市场监管局还对供应基地的食品开展风险监测，统一送市食安中心检验。

文/本报记者 王薇