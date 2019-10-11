“消防版吃鸡”走红的启示

近日，一段“消防版吃鸡过于逼真”的视频走红。记者了解到，视频中的“吃鸡玩家”系河北邢台威县消防中队的消防员，他们以游戏的形式介绍消防员的出警装备等。不过和吃鸡游戏不一样的是，游戏里大家都在跑毒，而消防员却要冲入毒圈去灭“毒”！对此，威县消防中队的中队长解释说，消防员的任务不是坚持到最后，而是要保护更多的人。

实际上这并不是官方微博第一次运用游戏来拉近与网友的距离，比如，中国消防官方微博早前也做了个《消防版绝地求生之橙色战场》的视频，让消防队员们在视频里“吃鸡”，给大家展示了消防员在火场上的英勇行为。通过轻松、有趣的游戏形式为大家科普消防知识，年轻人自然更容易接受。人民日报官方微博也曾发布了一则表扬昆明特警支队、宣传警察精神的视频。而整个视频应用的正是一款十分火爆的游戏《GTA》系列的风格。

在互联网时代，信息纷繁复杂，官方媒体想要获得预期的沟通效果，就应该运用好互联网的话语方式，打造一个有朝气、有感情的政府“代言人”。现在越来越多的官方微博，开始与游戏、电竞、社会热点相结合，像人民日报、中国地震台网速报、中央气象台、江宁公安在线等“成名已久”的网红都在以自己特有的风格和方式每天与粉丝互动，准确把握网友情绪进行传播，让网友对官方的相关工作有更深入的了解，从而树立起一个在新媒体时代不一样的官方网红。 （刘琛）