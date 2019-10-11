让“家政大学生”成抢手人才

近日，教育部办公厅等七部门印发了《关于教育支持社会服务产业发展 提高紧缺人才培养培训质量的意见》（以下简称《意见》），以提高家政、养老、育幼等领域紧缺人才培养培训质量。原则上每个省份至少有1所本科高校开设家政服务、养老服务、托育服务相关专业。

近年来，随着我国经济转向高质量发展阶段，服务业对国民经济的带动和支撑作用明显增强，在国民经济中所占比重持续上升之余，更成为我国吸纳就业的最大产业。然而，服务业在迅速发展的同时，更需要切实提高“含金量”，其中关键是人才“含金量”。经过多年发展，我国服务业人才结构不断优化，但整体来看，我国服务业有效供给不足、质量水平不高等问题还有待进一步改善，特别是社会服务业领域，如家政、养老、育幼等领域的高层次、高技能人才缺口仍然较大，难以满足市场对高质量服务的需求。同时，人才培养未能及时跟上人才需求的变化，也难以适应新业态、新模式下的需要。因此，七部门联合发布《意见》，加强教育以支持服务业紧缺人才的培养培训，意义重大。

人才是第一资源，对服务业来说更是如此。服务业，说到底还是依靠“人”的行业。加强服务业紧缺人才的培养培训，一方面要从整体上加强统筹规划，精准对接市场。正如《意见》指出，将社会服务产业紧缺领域人才培养培训工作与学科专业调整，招生、培养、就业联动机制建设等同步设计、优先部署，让专业直接对口需求，“毕业即就业”。另一方面，要主动适应社会服务产业发展需要，科学完善学科专业设置与相关职业技能培训，培养更多应用型、复合型人才，以适应新需求。 （陈文杰）