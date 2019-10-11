“录而不读”，苛责不如反思

近日，湖南大学研究生院的一则公示引起社会各界关注。这则公示称，有部分研究生新生因个人原因申请放弃入学资格，另有少数新生逾期未报到，共计69人。有记者了解，这种“录而不读”现象不仅出现在湖南大学，在我国其他一些高校也屡见不鲜。

面对这种现象，很多人愤愤不平：“这不是浪费教育资源吗？该把这些学生都列入诚信黑名单！”的确，已录取考生“主动退学”会给高校的招生工作带来很多困扰，甚至有些教师的教学科研进展也会因此受到影响，但问题真的已经严重到要拿失信名单当“尚方宝剑”的程度了吗？

站在考生角度上想，高校录取通知书，不过意味着他们成功拿到了高校“入场券”，收到了高校的“邀约”，并不等同于他们与学校签订了“入学契约”。在未入学之前，他们仍然保有一定的自主选择权。要知道，这些考生无不是经过认真艰苦的备考，才成功从日益壮大的“考研大军”中脱颖而出的。想来做出放弃入学的决定，对他们而言也并非易事，估计也经过了反复纠结和几番权衡。

若是高校想要从调整学生行为方面入手，避免再遭入学“打击”，借鉴其他机构出台相关限制规定是一个选择。例如，去年河南省招生办就首次明确对违背志愿失信行为的惩戒措施：在2018年普通高招录取中不履行志愿约定的失信考生，次年复读后高考志愿填报数量将受限制。此类规定，能够在一定程度上提醒学生注意“拒学”的影响及后果，慎重决策，而非视高校投档如“备胎”。

但或许高校做好自我检视，从剖析自身、自我优化做起，“录而不读”的问题更能得到改观，于学校发展而言也更有价值。为什么考生选择了就业、留学，而非前往一所颇负盛名的高校深造？“69人录而不读”现象的背后成因，更值得高校认真思考。校方是否在录取过程中做好调剂意见征询工作？能否为学生提供提升个人竞争力的教学培养方案？可否提前了解学生就读意愿，优化录取流程？相信如果高校给予这些关键问题更多关注和思考，从解决自身问题，提升学校竞争力入手，从长远看，不仅能够给自身带来更多主动权，也不失名校风度，更能以开放心态彰显自信胸怀。 （许晓芳）