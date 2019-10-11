城乡居民高血压糖尿病门诊用药保障机制进一步完善

近日，国家医保局会同财政部、国家卫生健康委员会、国家药品监督管理局印发《关于完善城乡居民高血压、糖尿病门诊用药保障机制的指导意见》（以下简称《意见》）。10月9日，国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会，国家医疗保障局副局长陈金甫在会上表示，《意见》的出台将惠及1亿多糖尿病和高血压（以下简称“两病”）患者。

据了解，我国高血压患病率27.9％，糖尿病患病率10.9％，“两病”患者约有3.2亿人。从目前来看，我国“两病”总治疗人数已经达到了1.43亿人，所以这项改革是医保一个覆盖人群比较多的支付改革。

《意见》主要针对参加城乡居民医保的“两病”患者，职工医保仍然执行现有政策。明确了保障对象为参加城乡居民医保并采取药物治疗的“两病”患者，保障将以二级及以下基层医疗机构为依托，对“两病”参保患者在医疗机构门诊发生的降血压、降血糖药品费用由统筹基金支付，政策范围内支付比例要达到50%以上。要求各地要在摸清“两病”门诊用药人数、用药数量和金额等实际情况的基础上合理设定支付政策。

陈金甫进一步解释说，最初的基本保障权益，主要解决的是住院、大病这部分。在制度完善过程中，逐步从住院保障向门诊保障延伸，在推进了这一系列保障措施以后，部分尤其是症状不重的“两病”人群去门诊开药享受不到报销待遇，这样会带来一系列的问题：患者不愿自己花钱拿药，小病耗成大病；政策上“鼓励”患者“挤住院”，因为住院才能报销；整个分级诊疗体制和医保相互衔接配套、互相促进的作用有待加强。

这些政策措施以及配套措施落实后，虽然是一个小小的“两病”医保门诊用药保障政策，实际上将给百姓带来很多好处。首先，减轻了长期慢性病患者的用药负担；其次，促进他们的健康管理，避免小病大治；再次，与此相应的是在卫生部门推进分级诊疗、全科医生、健康教育管理，是一个制度性协同促进。

通常，一名高血压患者一年控制血压的费用在两三百元至上千元。一名糖尿病患者一年口服药物治疗约需一千五六百元，注射治疗要三五千元，贵的甚至要8000元左右。国家医疗保障局待遇保障司司长王芳琳分析说，此次保障措施惠及1亿多患“两病”的患者，测算下来，一年涉及的医保基金将近400亿元。

王芳琳指出，这次的“两病”保障措施，除了在保障待遇上有相应的政策，还有很多配套管理的措施，比如鼓励在医保目录内优先选用甲类药品、国家基本药物，还有招标采购中选的药品，从成本上做到可控，确保医保待遇让老百姓享受实惠的程度更高一些。

《意见》指出，保障药品的供应和使用，有条件的地方可探索药品第三方配送机制，完善“两病”门诊用药的长期处方制度。国家卫生健康委员会医政医管局局长张宗久表示，门诊用药过去的处方量通常不超过14天。而《意见》推行后，对于一些长期用药的患者，长期处方可以延长至3个月，一年下来患者可以减少20次往返医院就诊，大大提高医疗系统的效率，同时也降低了患者的负担，改善患者的就医体验。

张宗久表示，如果我们现在进行有效的慢病管理和有效的药物控制，从长远来看，未来老年人群中糖尿病、高血压、脑卒中、慢性肾功能衰竭、心梗等众多中末期严重疾病的人数将大量减少，从而能减少医保在终末期慢病治疗方面的开支，这是具有战略眼光的制度性安排。（记者 刘昶荣）