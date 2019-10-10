广东城乡居民基本医保参保人数达6445万

底线民生生活保障制度不断完善，城乡居民最低生活保障人数从2000年的38万人增加到2018年的141.1万人；2018年，广东城乡居民基本医疗保险参保人数达6445万人,比2010年增加4402万人……10月9日下午，省统计局发布的《新中国成立70周年广东经济社会发展成就系列报告》社保篇显示了上述信息。

五保户供养总支出40年增385倍

近年来，广东不断完善底线民生的低保制度，稳步提高低保标准，逐步扩大惠及群众范围，公共财政日益注重惠及社会困难群体，“兜底线”功能日益显现。

◎2011年底，广东将家庭年人均收入低于1500元的城乡群众都纳入最低生活保障范围。

◎城乡居民最低生活保障人数从2000年的38万人增加到2018年的141.1万人；城市居民最低生活保障支出从2000年的1.15亿元上升到2018年的14.53亿元，增长11.6倍。

◎农村居民最低生活保障支出从2000年的0.79亿元增加到2018年的47.82亿元，增长59.5倍。

◎五保户供养总支出从1978年的0.06亿元上升到2018年的23.23亿元，增长385倍。广东民政事业费支出从2000年的14.45亿元逐步增加到2018年的263.11亿元。

城乡居民基本医保参保人数8年增2倍

随着覆盖城乡的社会保险体系建设不断推进，广东各险种基金收入、支出、基金结余均保持较快增长。

◎2018年，全省社会保险基金收入7466亿元，支出5159亿元，滚存结余15481亿元，比2010年期末累计结余增加15219亿元，基金规模稳居全国首位。

◎截至2018年底，全省参加城镇职工基本养老保险4920万人，城镇职工医疗保险4171万人，失业保险3362万人，工伤保险3592万人，生育保险3495万人。2012年起，广东新农保和城居保实现制度全覆盖，60岁以上居民不用缴费，每月可领取基础养老金。

◎2018年，广东城乡居民基本医疗保险参保人数达6445万人,比2010年增加4402万人。

社保卡持卡人数累计超1亿

近年来，政府财政全额资助低保对象、丧失劳动力残疾人、低收入家庭60岁及以上老年人、未成年人、五保户等特殊群体参加居民医保，补助标准逐年提高。

◎2018年，广东共投入“两项补贴”资金26亿元，直接惠及残疾人113万人次，完成贫困重度残疾人家庭无障碍改造任务12579户，全省226893名纳入建档立卡的贫困残疾人中，近18万名达到预脱贫标准。

◎在养老方面，2017年广东省城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准120元，比2010年增加65元；2018年提高到148元；2019年1月1日起，最低标准再次提高到170元，惠及全省约982万60周岁以上城乡老年居民。

◎在低保方面，2018年城市居民最低生活保障人均支出8379.5元，是2010年的4.3倍；农村居民最低生活保障人均支出3864.1元，是2010年的4.3倍；五保户供养人均支出10551.6元，是2010年的5倍。

◎截至2018年底，社会保障卡持卡人数累计达10305万人，企业退休人员社区管理服务率达89.1%。(记者 王彪)