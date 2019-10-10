孩子在飞机上补作业值得反思

这两天，一组孩子们在飞机上写作业的照片火了。这组照片拍摄于10月7日一趟吐鲁番飞广州的航班上。镜头下，几乎整个航班的学龄儿童都在写作业。这组照片还在网上引发“大接龙”，一时间，满屏都是孩子们在高铁上、公交车上，甚至生日宴上奋笔疾书冲刺作业的身影。

对此，有的网友大呼“正能量满满”。就像上述照片的拍摄者胡女士说的，孩子们写作业的精气神让她倍感振奋，本来被上班的恐惧支配的她，瞬间充满了力量。有的网友则感慨，作业太多了。“很多作业都是重复地抄写、机械地刷题，真的有必要吗？”“为什么减负这么多年还有做不完的作业，什么时候才能真正还孩子一个轻松快乐的童年？”也有的网友调侃称，“出来玩，总是要还的！”在这部分网友看来，孩子们没有合理地安排好自己的时间，假期里大部分时间都在玩，只能在回程的路上疯狂补作业，“还是要养成良好的学习习惯”。公说公有理，婆说婆有理——这，就是我们现在所处的互联网时代。

其实，教育界一直在试图破解“作业”这道难题——无论是从作业的量上，还是从形式上。而在现阶段，想求解这道题，可能要先回答的是：在互联网时代，教育需要培养怎样的人？这让笔者想起了两年前马云说过的一段话：“我们今天的教育方式和教育内容会导致我们的年轻人在未来30年失去工作。因为他们学到的东西、记忆的知识和掌握的运算方法，所有这些东西，机器可以做得更好。”正如马云所说，“我们必须教导年轻人变得非常具有创新精神，非常具有创造力”“我们必须对教育系统进行调整”。作业，作为一种“温故而知新”的方法，当然有其存在的必要性。然而，什么样的作业有助于培养创新精神，提升创造力，这正是需要教育界去思考的问题。 （胡俊）