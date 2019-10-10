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秋季进山要当心 被蜂蜇伤或致死

张黎娜

2019年10月10日08:21 来源：西安晚报

记者9日从西安市中心医院获悉，十一黄金周期间，该院相继收治了20余例被蜂蜇伤的患者，其中有3位病情危重住院治疗。医生提醒，进山旅游当心蜂蜇伤，尤其是胡蜂蜇伤病死率较高，蜇伤后24小时内为早期，越早处置越好，尤其是6小时内，又称“黄金6小时”，如不及时就医可能会危及生命。

采访中，该院职业病中毒科专家表示，3位危重患者的蜂蜇伤皮损均≥10处，除局部皮肤出现红肿、疼痛、小面积皮肤坏死以外，2位患者出现了严重的心肌损害，心肌酶高达正常10倍，同时伴随心慌等不适。最严重的1例患者出现了多脏器功能衰竭，心肌酶、肝功、肾功均提示严重异常，医护人员联合肾病内科对患者进行床旁血液灌流及血液净化治疗，同时给予解毒等治疗。经过3天的抢救，患者终于脱离生命危险，但各项指标仍明显异常，还需进一步悉心治疗。

据悉，胡蜂蜇伤病死率可高达4.48%，换句话说，20个被胡蜂蜇伤的患者就有一个可能导致死亡。胡蜂属昆虫纲膜翅目细腰亚目针尾组，尾针刺破人的皮肤后，能释放毒素，毒液侵入人体引起中毒。这些成分在蜇伤后数分钟到数小时，可出现过敏反应，表现为局部伤口可出现疼痛、红肿、丘疹及红斑，或黑钉头似的坏死性病灶，若发生过敏性休克，很难有机会抢救，是早期致死的主要原因。蜂蜇伤还可出现循环系统、神经系统、血液及凝血系统、肾脏、肝脏等全身多系统的损害，严重中毒者导致死亡。

(责编：赵丰(实习生)、李轶群)


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