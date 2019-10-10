“十一”期间 ，一张充满温暖的照片在西安市红会医院医护人员朋友圈热传。一位头发花白的老者为身穿白大褂的医生高举着吊瓶，照片中这位老者并不是“患者家属”，而是前来复查的患者，白大褂则是假期带病坚守岗位的医生何思敏。网友留言道：以前总被医生照顾患者的故事感动，今天被这位老患者有爱的举动暖到了。

10月6日早上8点，西安市红会医院脊柱外科退变与肿瘤病区的医生何思敏早早就来到病房，开始一天忙碌的值班工作。“前一天晚上我有点不舒服，也没在意，因为第二天不仅要管30多号住院病人，还有复查的患者以及3台手术等着我。”何思敏回忆说，当晚他早早就休息了，没想到第二天到病房就开始发烧。节日期间，人员本来就紧张，加之有预约的患者复查及手术，何思敏匆忙让护士给自己打上吊针便开始交接班。而此时已经有前来复查的患者等候在办公室门口。

9日的采访中，何思敏向记者回忆那天发生的事。“那时，恰巧有护士进来告知病房一名患者需要我去看看。”提着吊瓶急忙起身的何思敏快步走出办公室，因为着急手上扎针处出现了鼓包，护士见状在走廊截住何思敏为其现场处理。看到何思敏自己提着吊瓶站在走廊上，正在等待复查的一位老者急忙上前接过何思敏手中的吊瓶，抬起手臂将其高高举起。“老师傅看着与我年龄相仿，穿一件深色外套，头发有些花白，人很和善。当老师傅从我手中拿过吊瓶高高举起的那一瞬间，一股暖流涌动在我心头，特别感动。我知道他是我的患者，但记不住名字。”因为着急处理患者病情，护士处理完患处，何思敏向帮助自己的老者说了声谢谢便拿过吊瓶往病房赶。这一幕被路过的同事看到并用手机拍下。

“当时太着急了，也没顾上好好谢谢这位患者，这几天我一直在回忆，但实在想不起来患者的名字。我觉得一句简单的谢谢不能表达我的心意，有机会见到他，一定郑重地致谢。”今年57岁的何思敏在骨科已经工作了30多年，即将退休的他说，这件事确实让自己非常感动和暖心，他一直惦记着，希望能找到这位帮忙提吊瓶的热心患者。虽然当下发生过个别医患关系紧张的事情，但自己从医一辈子，却遇到了太多发生在病房里的温情医患故事。“在我身边，绝大多数的医患关系还是很纯净的，医生对患者都是认真负责的，患者对医生也是充满了极大的信任”。

这张充满温情的照片也感动了红会医院的众多医护人员，大家纷纷在朋友圈转发照片，并引来很多网友留言：“以往都是医生照顾患者的故事，今天这名患者帮助医生的举动深深温暖了我们医护人员的心”“被两位老者感动了，医生带病坚守岗位，患者为医生高举吊瓶暖人心，这个世界需要这样的医患关系”“感谢照片拍摄者，让大家看到了真实存在于医患间的美好瞬间”。