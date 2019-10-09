郑鑫——一个较真儿的员工

年轻员工，是企业未来的希望和力量。在天士力，有一批像郑鑫一样的年轻人，工作上爱跟自己较真儿、跟班组较真儿、跟各种生产项目较真儿，他们坚守初心、执着专注、精益求精，在收获知识和技能的同时，管理水平、团队建设能力不断提高。

跟自己较真儿：迅速成长

郑鑫今年29岁，2013年毕业于天津科技大学，2014年进入天士力现代中药资源有限公司数字提取中心工作。因工作能力突出，他荣获2015年先进个人称号，并入选高潜质人才库；2016年11月竞聘成为天津天士力现代中药资源有限公司数字提取中心值班生产主任，获得醇沉工序考评师资质；2018年获评先进个人和优秀项目经理。

郑鑫坦诚地说，迅速成长的背后，除了自身的努力之外，天士力的各种业务培训、各类人才培养计划也使他受益匪浅。企业请来老师，给他们进行一线管理、时间管理、精益生产、质量标准等涵盖业务各个方面的培训，以此提高员工自身能力。

此外，企业内部还经常开展知识竞赛。郑鑫说，通过知识竞赛自己学到很多生产、GMP、设备原理等方面知识，认药大赛使自己除了日常生产常接触的10多种中药，又认识了很多种中药，自身素质不断得到提升。

在郑鑫工作的天士力现代中药数字提取中心，各类巨大的生产设备足有三层楼高，所到之处看不到一丁点儿中药原料和半成品，所有物料都在设备内部运转。郑鑫说：“这个提取中心是2013年投入使用的，当时企业投资了两亿元，是一个真正的智能制造车间。我特别荣幸，一入公司就能到这个高精尖车间工作。企业给了我们良好的工作和成长环境，员工间关系融洽，领导就像家长一样关心我们的成长和发展。这里的学习环境、企业文化都让我不断成长，而且，企业内部所有职位竞聘都是公开、公正、透明的，想进步的人，有的是发展平台。”

跟项目较真儿：提质增量

除了做好提取中心的工作，郑鑫还爱跟需要攻坚克难的项目较真儿，他积极参与各类提高产品收率工作。2016年，他配合部门工程师对相关物料进行取样过筛称重，并记录筛下物比例数据，经过逾千批次产品数据积累和分析，控制每批产品生产用物料破碎度，大幅提升该浓缩工序的生产效率。

此外，郑鑫还参与了“口服中药主产品提高产能项目”，配合其他部门完成三个主产品的扩批验证工作，将该生产线产能提升25%；参与公司A级项目“质量管理体系优化暨文件体系全面升级项目”，完成《数字提取中心清洁标准操作规程》升级。

2018年，郑鑫通过竞聘当上项目经理，得以独立带领团队开展更多项目建设。

跟班组较真儿：共同进步

作为一名奋斗在一线的班组长，郑鑫带领团队兼顾安全、质量、进度，统筹并安排班组人员工作，并将其他班组的先进经验引进到本班组，不断提高产品质量，做到精益求精。

郑鑫说：“我始终将班组建设看作是一项‘文火慢炖’的工作，在日常工作中从细节着手，做好一隅展板，搞好一次户外团建活动，组织好一次沟通情感的聚餐。此外，还从员工的精神文明建设和知识能力提升入手，带动班组成员一起学习进步。”

2017年9月，郑鑫启动员工辅导计划，创建良好的学习氛围。2018年9月，郑鑫带领班组开展了共同成长知识分享活动，利用班组微信群定期发送小知识点，帮助员工提升精神文明及自身知识。此外，2018年，郑鑫还组织完成“数字提取中心自动化生产工作流程制定及全能型人员团队建立项目”工作，该项目的完成为企业培养了人才，建立了具备贯通自动化生产能力人员的考核题库，为今后的培训提供资源，同时建立了与产品生产线相匹配的工作流程，为今后其他生产线实现自动化后相关工作提供样本。

25年来，天士力一直践行着制药企业的工匠精神，企业员工是这种精神的传承者，为了把工作做好，他们跟自己较真儿，跟其他人较真儿，有钻研的劲头儿，为中国制造业美好未来贡献力量。