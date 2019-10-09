6次刷新全国纪录 玉米高产高效途径被验证

玉米是我国面积最大、总产量最多的粮食作物。10月7日，在新疆昌吉州奇台总场举行的“玉米密植高产机械粒收绿色生产技术”现场观摩会上，中国农业科学院作物科学研究所李少昆研究员说，通过持续开展玉米高产潜力研究，明确了亩产1500公斤高产形成机制，提出“密植增穗，培育高质量抗倒群体，增加花后群体物质生产与高效分配”为核心的产量突破途径，已连续6次刷新全国玉米高产纪录。

我国玉米存在单产水平不高、高产不高效等问题，李少昆团队通过对玉米生产过程中光、温、水、肥需求和生产效率分析，创新了密植栽培、水肥一体化、机械粒收等关键技术。利用耐密植品种的增密种植，提高光、热利用效率，以密度换产量；选用早熟、脱水快品种，实现玉米籽粒在田间直接机收，提高生产效率和商品质量；结合精准的水分管理、化学调控、病虫害绿色防控、秸秆还田等，构建了我国现代玉米生产技术模式，普及以增密高产和机械粒收为核心的全程机械化绿色生产技术。

李少昆团队通过该技术，创出小面积亩产1517.11公斤纪录，将我国玉米产量潜力提升421.28公斤/亩；在新疆71团实施的密植高产全程机械化生产万亩平均亩产达1229.8公斤，高产途径和理论得到验证。

玉米机械籽粒收获是利用联合收获机摘穗、脱粒一次完成的收获方式，能大幅降低劳动强度、节约成本，还避免在晾晒、脱粒过程中籽粒霉烂与损失。在粒收观摩现场，李少昆说，试验发现，玉米籽粒含水率约在20%时，破碎率最低，收获质量最好。目前，团队为当地陆续筛选出耐密高产适合籽粒机械收获的品种，构建了籽粒含水率预测模型，提出了高产高效绿色协同生产目标下的品种和播期的配置原则等，为籽粒机收技术大面积推广提供了支撑。

据统计，该绿色生产技术已在全国建立160多个试验示范基地，在新疆、甘肃、内蒙古、陕西等20多省区推广，累计产生经济效益近200亿元。（记者李禾）