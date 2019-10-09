骨质疏松光补钙还不够

【流言】

一提到治疗和预防骨质疏松，很多所谓的专家就开始宣传要多多补钙，其实治疗和预防骨质疏松单纯补钙远远不够。

【专家解读】

北京协和医院物理医学康复科刘淑芬：科学地说，骨质疏松，单靠补钙是不够的，还有一个重要的因素，那就是运动。

钙是骨骼的基本成分，也是骨生成的重要原料，对骨质疏松的预防和治疗很重要。但，我们身体内的骨头不是固定不变的，而是处在一个动态平衡中，成骨细胞的骨生成和破骨细胞的骨吸收都是一直发生的，骨吸收大于骨生成，就会导致骨量减少，骨质疏松。

那么，怎样可以刺激成骨细胞的骨生成过程？需要外部压力。这个就是Wolff定律：骨骼如果长时间接触外部压力，就会骨密度增加。相反，如果骨骼长时间不接受外部压力，骨密度就会降低。太空飞行的宇航员就是个典型的例子，因为失去了地球的吸引力，他们的身体的外部压力大大减少，太空飞行结束后，骨小梁体积明显减小。

所以对于骨骼来说，外部压力是非常重要的，而运动中肌肉收缩对骨骼的应力就是很好的外部压力，因此，无论是预防骨质疏松，还是治疗骨质疏松，都不能忘记运动这个方法。

但骨质疏松的患者，骨的脆性明显增加，容易骨折，在运动方式和运动强度的选择上需更加谨慎。另外，还需注意，所有的运动避免引起或加重疼痛；避免冲撞性的运动或者高强度负荷；避免引起脊柱扭转、弯曲、压缩的动作；对于跌倒风险比较高的老年人，还需要进行平衡能力的训练。（陈晶）