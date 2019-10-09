在家如何量血压才准确？2.45亿高血压患者都该了解的知识点

10月8日是第22个全国高血压日。2018年，美国《循环》杂志刊发我国高血压抽样调查结果显示，我国成人高血压患病率为23.2%，患病人数达2.45亿。同时，高血压前期(139~120/89~80毫米汞柱)患病率达4.35亿人。相当于每2个成人中就有1人处于高血压前期。

今年全国高血压日主题为“18岁以上知晓血压”。你对高血压知晓多少呢?康康君一文带你了解。

留意！大城市高血压发病有了新诱因

2019年8月，《中国高血压防治现状蓝皮书2018版》发布。蓝皮书指出，高血压的发病趋势逐渐表现为以大、中城市为热点的岛状分布。北京市、天津市、上海市居民的高血压患病率位居前三。

“精神压力、空气污染、熬夜吃快餐等不规律的生活已经成为大城市高血压发病的新诱因，高危人群要预防高血压，一定要避开这些诱因”，北京医院心内科副主任汪芳解释。

精神压力：美国耶鲁大学神经生物学家拉吉塔辛哈领衔的研究发现，压力能致使大脑萎缩，可能影响大脑功能，增加罹患高血压等慢性病风险。

熬夜、吃快餐：压力当头，势必要加班加点，熬夜工作，忙起来没时间吃饭，点个快餐吧，高油高盐的饮食吃进去……肥胖、高血脂等一系列病因就这样缠上身。

空气污染：据北京大学公共卫生学院郭新彪教授等人的研究论文《北京市空气污染水平对出租车司机心血管系统相关血液指标的影响》，在北京空气污染水平较高的春季，出租车司机血浆黏度水平较高，高密度及低密度脂蛋白的水平较低。

记住！测血压的正确姿势很关键

准确量血压并非简单的事，有很多细节会让血压读数不准。在家里，如何量才准确?美国测血压声明中给出了一些建议：

力推电子血压计：首选电子血压计，因为它有电子压力传感器，可以减少人为错误，应使用经认证的上臂袖带血压计，这种血压计准确可靠。

袖带尺寸要对：血压测不准最常见原因就是袖带不合适，袖带气囊长度应达到上臂周长的75%~100%，袖带气囊宽度应达到上臂周长的37%~50%(长宽比2:1)。对于过于肥胖者，手臂袖带不够用，可用腿部袖带。

测血压姿势要正确：测前至少静坐5分钟、排尿，测前30分钟勿运动、喝咖啡和吸烟；测血压时，袖带最好直接和上臂接触。仰卧时，手臂下需要适当垫高。坐位时，要坐有靠背的椅子，身体放松。测量时跷二郎腿，会使收缩压舒张压增加，双脚要平放。

注意！这种高血压赶紧去医院

复旦大学附属中山医院心内科主任医师卜丽萍提醒，老年人一旦发现血压升高就很紧张，但其实只有约5%左右的高血压病人需要去医院紧急降压。要注意，有种高血压急症不能在家处理，要进入医院紧急抢救，需要在短时间内把血压降下来：

如在精神创伤、情绪变化、过度疲劳、寒冷刺激、气候变化和内分泌失调等影响下，血压骤然升到180~200/120mmHg以上。

同时出现心、脑、肾、大血管的急性损害表现，患者感到突然头痛、头晕、视物不清、恶心、呕吐；胸闷、胸痛、心慌、气促、不能平卧、烦躁不安、大患淋漓；面色苍白或潮红、两手抖动、暂时性肢体麻木运动障碍、失语、甚至抽搐昏迷。

除此之外，还有些高血压患者出现血压增高而无急性靶器官损害的情况，就是说只是测量的血压较高，并无明显不适，或只有轻微头晕、头胀，这种情况就不需要到医院急诊紧急降血压，而只要在几小时到一天内将血压降低就可以了，调整口服用药就可以把血压控制。

如果在家里发现血压升高，且并无明显不适，您可以：

立刻休息：找个地方躺下来，平卧位或半卧位，在光线柔和、空气流通的地方，周围不要大声喧哗、安心静养。

监测血压：间隔5~10分钟监测血压一次，一般需要测量2~3次，取平均值比较准确。测量血压的上臂与心脏在同一个水平面，四肢肌肉放松，观察血压是否能够自然下降。

