想用父母的药降压　医生说千万不行

国庆长假去新疆玩了7天，7日在晚高峰时赶回了家。庆幸自己能按时上班的小郭8日起床却感到头晕目眩，他知道，肯定是血压又升高了。

30岁的小郭和妻子都是学美术出身，在事业上都很拼命，但也和许多其他青年一样，平时少动晚睡，饿一餐或者狂吃一顿，咖啡奶茶点心总是当“续命”的“神器”。这个长假，他俩下决心要外出活动，便去新疆采风，白天到处拍照，晚上又拿起画笔，早上还要早起，似乎比平时还辛苦。

1米75的小郭体重75公斤，上半年体检时查出血压高，他也没太在意。8日早上，他意识到可能是血压升高了，准备拿着父母的降压药“顶”一下，被妻子果断制止，将他拽到医院。果然，武汉亚洲心脏病医院戴阳阳副主任医师严肃地对他说：“年轻人血压高先找病因，如果血压持续高于正常值是需要药物治疗的。年轻人血压升高关键需要找病因，对症改善生活方式，药物选择也有讲究，需要医生来定，千万不能滥用。”

戴阳阳说，我国25岁至34岁的年轻男性中高血压患病率已经超过20%，有明显的年轻化趋势。戴阳阳提醒长期熬夜的人，如果晨起出现脸形和四肢肿胀，心悸、心慌，莫名的盗汗，乏力气短，没食欲还感觉恶心想吐等症状，需到医院进一步检查，可能是心脏生病了。