热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

婴儿期过度喂养或加快机体衰老

2019年10月09日07:52 来源：北京日报

美国研究人员经由小鼠实验发现，婴儿期过度喂养能够改变基因表达，或加快机体衰老。

贝勒医学院研究人员把刚出生的小鼠分为两组，一组在21天内不限量进食，断奶时体重超重；另一组作为对照组正常进食，断奶时体重正常。研究人员分别在小鼠21天大和6个月大（分别相当于人类的婴儿期和中年）时对它们的胰岛细胞基因组做脱氧核糖核酸（DNA）甲基化分析，发现对照组小鼠6个月大时胰岛细胞基因组出现DNA甲基化趋势，而过度喂养的小鼠断奶后就出现这一趋势。

DNA甲基化是一种最基本的表观遗传学现象，指在基因DNA序列不发生改变的情况下，基因表达发生改变，导致一些基因功能不正常“开启”或“关闭”，是正常发育过程中不可避免的现象。胰岛细胞基因组DNA甲基化关联胰岛功能异常和糖尿病发病。

研究人员在最新一期国际期刊《环境表观遗传学》刊载的文章中写道：“断奶时，过度喂养小鼠的胰岛细胞出现表观遗传变化，类似于那些老得多的同类。我们认为，出生后过度喂养导致胰岛细胞表观遗传方面衰老加速。由于（机体）控制血糖能力随衰老下降，这种加速衰老可能有助于解释婴儿期过度喂养为何增加成年后患糖尿病风险。”（王鑫方）

(责编：许晓华、李轶群)


推荐阅读

6个原因或触发心脏病 10种状况最“伤心”   心脏，是人最重要器官之一，也是循环系统中的动力。一般“伤心”了，身体很受伤，咋办？ 【详细】

气血不足五脏亏损 药食调理补气养血   气血不足也就是中医常说的气虚和血虚，常可通过身体的一些症状表现出来。中医认为，气血不足会使抗病能力下降，时间长了会影响人体健康状况。今天人民网健康与你聊聊补气养血的话题。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn