食盐包装袋应印刷健康提示语

食盐是人们日常生活中必不可少的调味品，也是维持人类身体健康和新陈代谢的必需品。为此，食盐实行国家专营是古今中外的通用做法。新中国成立以后，我国盐业专营在质量控制、价格稳定、战略储备等方面成效明显，特别是碘盐的销售，有效地控制了我国缺碘地区百姓碘缺乏病的高发态势。但是，改革开放以来，由于人民生活水平的提高和生活生产方式的改变，含盐食品和调味品的多样性和工作体力消耗强度的降低，造成过量摄入食盐的现象普遍存在。很多人每天摄入的食盐远远超过世界卫生组织建议的每人每天不超过5g的健康标准。

中国营养学会认为：过量摄入食盐已严重影响了国人的身体健康：一是升高血压，引起动脉粥样硬化，引发各种心血管疾病；二是破坏胃粘膜，诱发胃癌；三是抑制呼吸道细胞的活性，易患感冒；四是加快骨钙流失，易造成骨质疏松。据2018年国人健康大数据显示，我国高血压患者有1.7亿，高血压死亡人数占慢性病死亡人数的25%，已经成为慢性病头号杀手！我国每年由于高血压引起的心脑血管病死亡人数有260万之多。

为了引导人们在日常生活中科学摄入食盐，防止过量摄入影响身体健康，建议：国家盐业总公司在食盐包装袋上印制健康提示语———“过量摄入食盐有害身体健康！建议每人每天不超过5g。”

（浙江绍兴市越城区政协委员 施春华）