国家老年医学中心、北京医院副主任护师 张小东

卒中后的偏瘫老人有平衡失调、步态不稳等后遗症，极易发生跌倒。运动训练能提高身体平衡功能，降低对跌倒的恐惧感，预防跌倒。

加强站立平衡训练。建议偏瘫患者居家锻炼时一定要有人陪护。居家锻炼包括热身运动、肌力锻炼、平衡锻炼。热身运动：从头部开始，之后是颈部、背部，最后是踝部运动。肌力锻炼：患者仰卧位，患膝伸直，踝关节全力背伸并坚持5~10秒，然后踝关节全力跖屈并坚持5~10秒，每组20次，每日3~5组。平衡锻炼：包括屈膝运动、倒退行走、行走转身、脚尖对脚跟站立等。每次锻炼30分钟。患病初期要加强站立平衡训练，先让患腿负重七八成，膝关节微弯曲10度，然后逐渐加大患腿负重，至健腿轻轻抬离地面几厘米，并迅速放下。逐渐达到患腿单腿站立，膝关节弯曲10度，健腿抬离地面3~5秒。每次锻炼30分钟，每日2~3次。

注重偏瘫侧空间忽略的训练。脑卒中患者常见的后遗症是偏瘫侧空间忽略，以左侧偏瘫空间忽略为主，如进食时患者吃完盘中右半边的饭菜，剩下左边的饭菜等。建议偏瘫侧空间忽略患者在常规康复治疗基础上开展运动想象训练，提高平衡、步态功能，减少跌倒发生。运动想象训练需在安静的房间内进行，患者端坐在椅子上，闭眼，全身放松。陪伴者指导患者进行间断的“运动想象”，想象自己用偏瘫侧手推车、拿水杯、拿笔画图；用偏瘫侧腿踢球、站立、负重等，每次约10分钟。在任务中，强调患者利用全部的感觉。然后用5分钟让患者把注意力集中于自己的身体和周围环境，体会身体感觉，注意听周围声音。全过程结束后患者慢慢睁开双眼。每次训练15分钟，每天2次。（总第37期）▲