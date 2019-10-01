有好的身体才能享受生活，对老人更是如此。然而上了年纪，很多老人受到腿脚不便的困扰。中国中医科学院望京医院骨关节科主任医师温建民介绍，其实这些都是“运动障碍综合征”的症状，通常表现为关节脊柱疼痛、下肢疼痛麻木、关节脊柱活动受损、平衡能力减弱以及步伐缓慢。当人体出现以下7种情况时，可能警示腿脚退化：曾在家中绊倒或滑倒；上楼梯必须扶扶手或使用拐杖；单脚站立无法穿袜子；持续走路超过15分钟就非常累；总是没办法在绿灯时间穿过马路；提2公斤重的东西走路很吃力；做家务时感觉困难，需器械辅助 。

老人出现这些情况，大概有3方面原因：1.脑部问题：有些老人有轻微的脑梗和腔梗，这会影响人走路的平衡，导致肌肉退化等问题；2.骨关节疾病：随着年纪增长，关节功能退化或由于痛风等问题，易导致关节部位的疾病，从而出现走路易绊倒、上楼要扶扶手的情况；3.摄入能量不够：老人代谢慢、胃口小，吃得少，这也是导致肌肉没有力量的一个因素。

年过50就要注意这些问题，但如果出现也不必太过紧张。尽早就医解决疾病问题，逐步调整日常生活状态。在健康饮食的基础上，结合一定的力量训练，比如靠墙静蹲。每天晒晒太阳，活动关节，做一些刺激血液循环的动作。

温建民提醒，患有骨关节疾病的老人尽量走路不要过多，以免造成更大伤害。其他老人可以借鉴日本骨科学会提出的倡议，进行一些练习：睁眼单腿站立，每次1分钟，每天3次；半蹲训练，每次5~6个，每天3次。如果实施困难，可辅助桌椅支撑，以防摔倒。