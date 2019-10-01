中国中医药学会治未病专业委员会副主任委员 彭玉清

“袅袅凉风动，凄凄寒露零”，10月8日是寒露节气，秋意渐浓，冬天的脚步越来越近了。中医理论认为，“春夏养阳，秋冬养阴”，此时自然界万物敛藏，因此，处于寒露时节的深秋，养生要顺应四时规律，收藏阴精，使精气内聚，提高身体的抗病御邪能力。在生活起居方面，建议大家最好做到以下几点。

饮食多滋阴。天凉后，很多人本能地喜温喜热，容易出现内热上火的情况，对养阴不利。因此，饮食上，要适当多吃一些滋阴润燥的食物，比如萝卜、银耳、百合、梨、荸荠、蜂蜜等。也可在医生指导下，服用沙参、生地、麦冬等中药汤剂。

穿着别露脚。古语有“白露身不露，寒露脚不露”的说法，意思是寒露后，天气由凉爽转为寒冷，脚作为人体的第二心脏，受凉容易招惹疾病，相当于给身体打开了一道引外邪入侵的大门。建议大家寒露后要做好脚部保暖，不要再穿露脚面的鞋子，也最好别露脚踝。

早睡不熬夜。中医认为，规律的作息习惯有利养阴，因为睡眠不足容易损耗阴血。因此，睡好觉、避免熬夜要常记心头。寒露起居原则是早起早睡，早起能顺应阳气舒张，早睡有利阴精收藏。

情绪莫焦虑。寒露后，昼渐短，夜渐长，日照减少，人们容易情绪低落，有些人甚至出现季节性抑郁。中医认为，易发怒、脾气暴躁、焦虑情绪都会大动肝火，对养阴不利。此时要学会潜藏情志，当出现紧张、激动、抑郁时，学会及时调整。可以吃些小米、莲子、桂圆肉等静心安神的食物；也可通过下棋读报、听音乐养花草等休闲活动转移注意力；午饭后还可以到户外走走，晒晒太阳。