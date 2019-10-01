英雄之光照亮前行之路

从风雨如磐到走向繁荣富强，从积贫积弱到迈向伟大复兴，一切伟大成就都是接续奋斗的结果，一切伟大事业都需要在继往开来中推进。英雄模范们用行动不断证明，伟大出自平凡，平凡造就伟大，一切平凡的人都可以获得不平凡的人生，一切平凡的工作都可以创造不平凡的成就。

今天上午，庆祝中华人民共和国成立70周年大会、阅兵式和群众游行在北京天安门广场和长安街隆重举行。昨天上午，烈士纪念日向人民英雄敬献花篮仪式在天安门广场隆重举行。历史和现实在这里激情交汇，时间和空间将永远铭记这振奋人心的一切。

中华人民共和国成立前一天，人民英雄纪念碑在天安门广场奠基，“人民英雄永垂不朽”八个金色大字熠熠生辉，镌刻着中华民族对先烈的敬仰。70年波澜壮阔，70年砥砺奋进，在中国共产党坚强领导下，中华民族迎来从站起来、富起来到强起来的历史飞跃，创造了令世界瞩目的中国奇迹，向着“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦昂首迈进。

1840年鸦片战争后百余年间，一个个丧权辱国的条约让中华大地陷于风雨飘摇之中，船坚炮利的列强在这里抢劫、杀戮、肆虐。那是一个跪着都无法求生的年代，无数仁人志士在危难中一次次奋起，维新变法、义和团运动、辛亥革命……虽慷慨激烈，却无不抱憾而终。

中国共产党的成立，为黑暗中的中华民族点亮了希望的火炬。中国共产党以实现中国人民当家作主和中华民族伟大复兴为己任，带领中国人民进行艰苦卓绝的革命斗争。在这场伟大斗争中，涌现出无数英雄人物。中国共产主义运动先驱李大钊，被逮捕后备受酷刑，始终大义凛然、坚贞不屈，最终从容就义。方志敏烈士坚信“中国一定有个可赞美的光明前途”，在狱中坚持写作，为我们留下不朽诗篇。抗日女英雄赵一曼在生命的最后时刻，给儿子写下遗书，“母亲不用千言万语来教育你，就用实行来教育你”……

一个有前途的国家不能没有先锋，一个有希望的民族不能没有英雄。70年前，毛泽东主席在天安门城楼上发出庄严宣告，新中国呱呱坠地，中华民族从此开辟了历史新纪元。新中国成立以来，在革命、建设、改革各个历史时期，各条战线各个领域涌现出一批批英雄模范人物。新中国成立之初，中国人民志愿军出国作战，保卫和平、反抗侵略，黄继光、邱少云、罗盛教等英雄英名不朽。发展“两弹一星”打破超级大国的核垄断、核威胁，增强国防实力，维护国家安全，于敏、王大珩、王希季、孙家栋、邓稼先等科学家，展现了惊人的毅力、勇气和智慧，他们的功勋不朽。

进入新时代，众多英雄模范依然如群星闪耀。我国第一代核潜艇总设计师黄旭华干惊天动地事、做隐姓埋名人，杂交水稻研究开创者袁隆平耄耋之年仍扑在田间地头……这些英雄模范身上展现的忠诚、执着、朴实的鲜明品格，永远照亮我们前进的道路。

人民创造历史，历史造就英雄。今天我们拥有的一切，凝聚着亿万中国人的聪明才智，浸透着亿万中国人的辛勤汗水，蕴含着亿万中国人的巨大牺牲。英雄模范是中国人民的代表，是千千万万为党和人民事业作出贡献的杰出人士的代表。他们身上生动体现了中华民族精神和社会主义核心价值观，他们的事迹和贡献将永远写在共和国史册上。

1840年鸦片战争以后，中华民族蒙受百年外族入侵和内部战乱，遭受的苦难之重、付出的牺牲之大，世所罕见。正是因为拥有如此沉重的全民族集体记忆，中国人民实现中华民族伟大复兴的梦想才如此强烈，如此深沉，如此地动人心魄、撼人心魂。从风雨如磐到走向繁荣富强，从积贫积弱到迈向伟大复兴，一切伟大成就都是接续奋斗的结果，一切伟大事业都需要在继往开来中推进。英雄模范们用行动不断证明，伟大出自平凡，平凡造就伟大，一切平凡的人都可以获得不平凡的人生，一切平凡的工作都可以创造不平凡的成就。

中华民族是英雄辈出的民族，新时代必将是大有可为的时代，伟大的时代已经为我们准备好了最壮阔的舞台。让我们站在新的历史起点上，为夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利而不懈奋斗！