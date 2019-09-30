九部委近视防控一年“成绩单”：取得“四个前所未有”

9月27日上午，教育部牵头组织召开全国综合防控儿童青少年近视工作联席会议机制第一次会议，总结交流一年来贯彻落实《综合防控儿童青少年近视实施方案》（以下简称《实施方案》）进展，审议通过了近视防控评议考核办法，研究部署了下一阶段工作。

取得“四个前所未有”成果

联席会议召集人、教育部党组书记、部长陈宝生在讲话中指出，一年来，中央宣传部、教育部、卫生健康委、体育总局、财政部、人力资源社会保障部、市场监管总局、广电总局、中医药局等九个联席会议成员单位和各省（区、市）人民政府，按照党中央、国务院决策部署，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，合力推动全国综合防控儿童青少年近视工作，前所未有地凝聚了部门合力，前所未有地压实了主体责任，前所未有地摸清了近视底数，前所未有地构建了联动格局，取得了重要阶段性进展，形成了一批标志性成果，实现了精彩开局。

一年来的工作“成绩单”

会议总结交流了一年来各成员单位和各省（区、市）的贯彻落实《实施方案》的进展，包括如下几大方面：

加强了组织领导，明确了主体责任。召开贯彻落实《实施方案》专题座谈会、全国综合防控儿童青少年近视视频会议，强化工作部署。印发了《实施方案》重点任务部门分工方案。教育部、卫生健康委与31个省（区、市）人民政府和新疆生产建设兵团，签订了全面加强儿童青少年近视综合防控工作责任书，落实主体责任，明确职责任务。

摸清了近视底数，推进了宣传教育。核定了2018年各省份近视率“底数”，明确了各省份近视率每年下降0.5%或1%的目标任务。组建了85名专家组成的全国综合防控儿童青少年近视专家宣讲团并举行集体备课，开展了300多场次宣讲，覆盖中小学生和家长2000万人次。持续开展“师生健康中国健康”主题健康教育活动和全国“爱眼日”活动，建设了近视防控专题网页。通过公益广告、短视频、动漫、微课等方式，加强近视防控知识宣传教育。

出台了减负政策，强化了体育锻炼。印发了中小学生减负“三十条”，从源头上落实学生近视防控举措。印发指导意见，要求学校科学规范指导学生使用电子产品，控制使用时长。研制全面加强和改进学校体育美育专门文件，深化学校体育教学改革。严格落实国家体育与健康课程标准，落实课程课时。推动地方和学校严格落实学生每天1小时校内体育活动，引导督促学生每天放学后进行1—2小时户外活动。组织专家研发“青少年近视防控操”，并逐步推广。

提高了防治能力，发挥了专家作用。发布《近视防治指南》《弱视诊治指南》《斜视诊治指南》，为科学规范预防矫正近视提供技术标准。成立儿童青少年近视防治专家指导组，强化医疗卫生机构近视防治专业培训和技术指导。建立视力档案，做好0—6岁儿童眼保健和视力检查，确保2019年起覆盖率达90％以上。推动逐步建立电子档案，随儿童青少年入学实时转移、动态管理。要求各地疾病预防控制机构未设立学校卫生科（所）的，2019年底前建立省级专业机构。研制儿童青少年近视防控中西医一体化综合治疗方案，开展视功能中医药保护研究，推动完善保护诊疗技术、研发新方法和中药制剂。

严格了市场监管，收紧了网游管控。开展2019年托幼机构、校外培训机构、学校采光照明“双随机”抽检和眼镜制配场所计量专项监督检查，整治近视矫正市场乱象。严厉打击眼视光相关产品违法违规行为，加大近视防控相关产品广告监管和虚假广告查处力度。实行近视相关不合格产品召回制度。严控网络游戏内容和数量，加强游戏前置审批管理。成立网络游戏道德委员会，细化内容审核标准，严格准入管理。研制防止未成年人沉迷网络游戏文件，探索实施适龄提示制度。

加强了队伍建设，提供了智力支撑。研究推进职称制度改革，修订完善中小学和高校校医等专业技术人才职称政策。培养1000余名“种子”教师，辐射带动3万多名健康教育教师、校医提升健康教育能力。30所高校增设眼视光医学、健康服务与管理等相关学科和专业。69所高职院校设置眼视光技术专业点，招生4800余人。设立40余项青少年视力健康研究课题，加强眼视光学和视觉科学、眼科学等国家重点实验室建设，认定首批省部共建眼视光行业产业协同创新中心。

加大了财政投入，启动了改革试验。2019年新增全国儿童青少年近视防控工作专项经费1680万元。实施农村义务教育薄弱学校改造计划、改善普通高中办学条件等工程，督促学校按相关标准配备必要的药械设备。认定29个地级市为近视防控改革试验区、84个县（市、区）为近视防控改革试点县（市、区），推进改革试验试点。

建立了考核制度，明确了评价导向。以近视防控工作责任书主体内容为依据，研制近视防控评议考核办法。把义务教育阶段学生近视率、学校教室照明卫生标准化建设等，作为认定全国义务教育发展基本均衡和优质均衡县的重要内容。

构建了联动格局，创新了工作举措。各省（区、市）和新疆生产建设兵团党委和政府高度重视，结合实际，加紧研制省级近视防控方案，30个省份出台了省级近视防控方案。黑龙江、江西、山西等地由省人民政府办公厅印发近视防控方案。浙江、新疆、北京等地联合发文部门增加科技、医保、共青团、妇联等单位，进一步加大力度。江西省成立以分管副省长为组长的儿童青少年近视防控工作领导小组，遴选30所省级近视防控示范学校。上海市小学1—3年级每周增加1节体育课、每天上一节体育课，4—5年级每周落实4节体育课。天津市小学阶段课间休息由10分钟增加到15分钟，中小学校每天上下午各安排30分钟大课间体育活动。福建省探索实施小学低年级课中“短暂停”制度，从小培养学生科学用眼的意识和习惯。

明确六大重点任务

会议指出，当前，儿童青少年近视防控面临亟待规范市场行为、亟待分层推进落实、亟待借鉴国际经验、亟待精准宣传教育等主要矛盾和问题，需要重点破解，久久为功，打“持久战”，打“攻坚战”。

一是写好“主报告”。进一步汇总梳理相关部门和各省（区、市）人民政府近视防控工作进展情况，向党中央、国务院呈报专门报告。

二是抓好“主阵地”。发挥好教育系统和学校的组织优势，抓住“学校”这个落实儿童青少年近视防控措施的“主阵地”。以学校为中心，切实把政府有关部门、校长、老师、学生、家长、医疗卫生机构等方面的力量和智慧凝聚起来，综合防控、合力防控、持续防控。

三是建好“宣传队”。把《实施方案》宣传好，充分发挥好近视防控专家宣讲团作用，传播眼健康知识。

四是办好“发布会”。计划于10月下旬举办近视防控专题新闻发布会，邀请联席会议成员单位相关负责人出席发布会，介绍近视防控工作进展情况。

五是打好“组合拳”。综合防控儿童青少年近视，要求各有关部门密切配合和相互支持，发挥好联席会议机制作用，各负其责，各尽所能。

六是用好“指挥棒”。进一步认真研究和采纳相关意见建议，会签相关部门联合印发近视防控评议考核办法，今年年底首次组织实施全国近视防控工作评议考核，结果向社会公布。通过评议考核，抓住省级人民政府这个“关键主体”，抓住领导干部这个“关键少数”，抓好县区一级政策落实，切实推动党中央和国务院综合防控儿童青少年近视决策部署落地落实。