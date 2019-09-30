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孕期吃得油，孩子学习差

周  铭

2019年09月30日09:11 来源：人民网-生命时报

当肚子里孕育小生命的那一刻起，妈妈和孩子就结为一体，健康相依。为考察准妈妈的饮食对胎儿大脑健康有何影响，美国约翰·霍普金斯大学做了一项实验发现，在怀孕和哺乳期间吃大量高脂饮食会使孩子大脑发育和新陈代谢水平持续异常。

研究人员以怀孕大鼠作为研究对象，一组正常饮食，另一组则喂食大量高脂肪食物，直到幼崽断奶（3周）。在小鼠长到4个月大时，研究人员用迷宫测试评估它们的学习和记忆能力。结果显示，正常饮食的大鼠后代只需3~4次就能找到迷宫出口，喂食高脂饮食的大鼠后代需要9次才能找到正确位置。一周后再次测试，前一组老鼠用大约5秒找到了出口，后一组老鼠需要约20秒。用乐高积木进行的第二项实验得到了相似结果。研究人员检查了小鼠大脑所制造出来的生化物质发现，高脂饮食的大鼠后代胰岛素受体、瘦素受体和葡萄糖转运蛋白-1的水平低于喂食正常饮食的大鼠后代，这些生化物质是决定学习和记忆功能的关键介质。

研究提示，此结论在一定程度上适用于包括人类在内的其他哺乳动物。大鼠食用的高脂饮食与人们食用的快餐相似，高脂饮食会以特定的方式损害胎儿大脑发育，建议日常生活中少吃或不吃。▲ （周 铭）

(责编：李轶群、许晓华)


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