出门总让抱，试试四个方法

清华大学第一附属医院预防保健科主任 刘兆秋

很多宝爸宝妈都有这样一种体会：宝宝还不会走路时，每天不断站起想要蹒跚学步，拽都拽不住；可真正会走了反而变“懒”了，出门没走几步就伸手想让大人抱。

通常，2岁内的孩子走路已经比较稳当了，能熟练掌握行走技能。这时，他们有了探索自由，想去哪儿就去哪儿，没有限制。同时，他们身体器官还在发育，需要通过拥抱的方式获得安全感，感受父母的关爱和重视。所以，出门后面对陌生环境，时不时地还想让大人抱着。不过，如果孩子出门总让抱，一家人的出行会很累。家长遇到这种情况，不妨试试以下方法，让孩子爱上自己走路。

1.商量好。不要认为孩子听不懂大人的话，他们其实很有“理解力”。出门前，可以和孩子商量好，出门后要自己走路，可以走得慢一点，累了可以休息，但不能总让抱着，否则就取消出行计划。

2.找榜样。“榜样的力量是无穷的”，在孩子心目中，他们喜欢的小哥哥小姐姐，或是认可的“偶像”都能成为其前行的动力。家长们可以说：“宝宝，你看小姐姐都是自己走的”“小哥哥跑得真快，多酷啊”等，鼓励孩子。

3.多赞美。孩子自己走路最省劲的是大人，当他们出门可以尽量让你少抱时，要适时夸奖孩子：“我的宝宝真懂事，知道心疼妈妈了，看你自己走得多棒啊。”

4.做游戏。在空旷的人行道或安全的路面，可以和孩子边走边玩，比如“手牵手跳砖块”的游戏，这样走孩子不会觉得累，一下子能走好远。