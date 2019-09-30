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孕期焦虑，孩子多动症风险高

陈雪莹

2019年09月30日09:08 来源：人民网-生命时报

近日，加拿大多伦多大学一项新研究发现，在怀孕期间和生下孩子的头几年中，若母亲焦虑，孩子在16岁时患多动症的风险要高出2倍。

研究人员选取了8727名母亲，记录了她们从怀孕早期到孩子5岁时是否有出汗、颤抖、头晕、失眠等焦虑症状。根据她们的焦虑程度，这些母亲被分为轻度焦虑、中度焦虑和高度焦虑三组。当孩子长到8岁半时，研究人员检查了他们在注意力测试中的表现，结果显示，无论母亲的焦虑程度如何，孩子们之间的注意力并没有显著差别。然而，对3199名年龄为16岁孩子进行的测试表明，母亲焦虑程度不同，孩子多动症症状差异很明显。母亲轻度焦虑的孩子只有5%表现出了多动症症状，而母亲中度、高度焦虑的孩子，有11%表现出了多动症症状。

研究指出，母亲的压力会在后代身上显现，女性保持好心情不仅有利自身健康，也间接给孩子奠定了好基础。因此，生活中一定要懂得给自己减压。

(责编：李轶群、许晓华)


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