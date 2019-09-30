9月29日上午，全国少数民族参观团700余人怀着激动的心情，来到北京展览馆，参观庆祝中华人民共和国成立70周年大型成就展。

展览采用编年体形式，穿行其中，波澜壮阔的历史画卷在眼前徐徐展开。走进“屹立东方”展厅，一幅幅黑白老照片吸引了大家的目光，盛装的少数民族参观者纷纷举起手机，定格充满回忆的画面。

“你看，这是我的母校！我高考那年，我们县只有4个少数民族学生考上本科，现在少数民族地区的教育资源越来越好，孩子们早已不愁没书读！”来自湖南省湘西土家族苗族自治州的欧金辉，站在一张中央民族学院学生走出校门的老照片前和他人分享着家乡教育事业的变化。

“中华民族一家亲，同心共筑中国梦！”走进展览馆没多久，就听见一波接着一波的整齐呼声，循着声音往前走，一座雕有中国56个民族112个人物形象的大型银雕映入眼帘，参观者们自发朗读起银雕旁的解说词。来自云南的藏族同胞马国忠说：“我们要像石榴籽一样紧紧拥抱在一起，手挽手、肩并肩，一起创造好日子，为实现中华民族伟大复兴中国梦共同努力。”

来自贵州省铜仁市沿河土家族自治县的田秀珍第一次来北京，展厅里一个由56个民族群众头像照片拼成的“国”字让她既感动又激动，驻足凝视后拿出手机拍照留念。“震撼”“振奋”是回族同胞董钢观展后反复提到的词：“70年奋斗史是全国各族人民共同努力的结果，我将脚踏实地，恪守初心，为民族团结贡献自己的力量。”

70年辉煌历程，我国少数民族的面貌、民族地区的面貌、民族关系的面貌、中华民族的面貌都发生了翻天覆地的历史性巨变。看展览过程中，少数民族参观团的参观者们心情激动，心怀感恩——

“我们都是祖国欣欣向荣的见证者。”

“祖国的明天会更好！”

“祝福祖国永远繁荣昌盛。”……

《 人民日报 》（ 2019年09月30日 05 版）