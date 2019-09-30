伟大出自平凡 平凡造就伟大

“习近平主席亲自颁授勋章，让我无比激动”“忠诚、执着、朴实，习近平总书记谈到的英雄模范品格，让我深受触动”“我将不忘初心、牢记使命，继续为祖国做贡献”……9月29日上午，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在人民大会堂向国家勋章和国家荣誉称号获得者分别授予“共和国勋章”“友谊勋章”和国家荣誉称号奖章并发表重要讲话，引起强烈反响。

受表彰人员纷纷表示，习近平总书记的讲话令人欢欣鼓舞，倍感振奋，将珍惜荣誉、再接再厉，用实际行动为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

获党和国家最高领导人亲手颁授勋章奖章，深刻感受到党中央的关怀

在人民大会堂金色大厅，习近平总书记亲自为国家勋章和国家荣誉称号获得者颁授勋章奖章，让受表彰人员激动不已，他们表示深深感受到了党中央的关怀。

“习主席亲自给我们这些老同志一个一个佩戴勋章，我心里特别高兴，特别激动，这是党中央和习主席对我们的关心。”91岁的原54251部队副政治委员李延年说起受表彰的过程，依然激动不已。1945年参加革命的李延年，先后参加过解放战争、湘西剿匪、抗美援朝战争、对越自卫反击战等战役战斗20多次，是为建立新中国、保卫新中国作出重大贡献的战斗英雄。

说起自己被授予“共和国勋章”，李延年表示，“戴上这枚沉甸甸的‘共和国勋章’，我心里很激动，我只有一辈子忠于党、忠于人民，才能对得起这份荣誉。”

“我是一个农民，做的都是小事，但党和国家却给了我这么大的荣誉，这是党中央对我的莫大关心。我要感谢我们伟大的党、伟大的共和国、伟大的社会主义、伟大的人民。”同样获得“共和国勋章”的山西省平顺县西沟村党总支副书记、第一届至第十三届全国人大代表申纪兰表示，深感党中央的这份关怀，内心激动万分。

申纪兰积极维护新中国妇女劳动权利，改革开放以来，她勇于改革，大胆创新，为发展农业和农村集体经济，推动老区经济建设和老区人民脱贫攻坚作出巨大贡献。“今天，我获得的不仅是个人的荣誉，也是人民的荣誉，我将珍惜这份荣誉，继续与广大农民群众奋斗在一起。”申纪兰坚定地说。

弘扬忠诚、执着、朴实的鲜明品格

“党和国家历来高度重视对英雄模范的表彰。今天我们以最高规格褒奖英雄模范，就是要弘扬他们身上展现的忠诚、执着、朴实的鲜明品格。”忠诚、执着、朴实，习近平总书记在讲话中对英雄品格的阐述，引起了受表彰人员的强烈共鸣。

中国人民大学法学院教授、中国刑法学研究会名誉会长高铭暄，获得了“人民教育家”国家荣誉称号。他为我国刑法学的人才培养与科学研究作出了重大贡献。

对于习近平总书记所讲的英雄模范品格，高铭暄深表认同：“一个人不管在哪一领域，要做出一番事业，首先要心中有党、心怀祖国，对党和国家、对人民绝对忠诚。有了这份忠诚，工作起来心中有劲头、有动力，能长远坚持做对的事，这就是执着和朴实。”

获得“人民楷模”国家荣誉称号的王有德听了习近平总书记的讲话，想到自己所从事的治沙事业，心潮澎湃。宁夏灵武白芨滩国家级自然保护区管理局原党委书记、局长、第十届全国人大代表王有德，带领职工大力推进防沙治沙，营造防风固沙林60万亩，控制流沙近百万亩，为全国防沙治沙提供了宝贵经验。

参加完颁授仪式，心情久久难以平复的王有德说：“忠诚是第一位的，作为一名共产党人，如果对党不忠诚、对人民不忠诚、对脚下的这片土地不忠诚，就会出大问题。长期以来，沙漠化一直不断地侵蚀我们的国土、侵害我们的家园，我们要与之抗争到底、斗争到底，这就是对这片土地的忠诚，对党和国家、对人民的忠诚。”

珍惜荣誉、再接再厉，用坚定的信仰、信念、信心影响更多的人

“希望受到表彰的同志珍惜荣誉、再接再厉，用坚定的信仰、信念、信心影响更多的人”“一切伟大成就都是接续奋斗的结果，一切伟大事业都需要在继往开来中推进”……习近平总书记发出的号召，激发了受表彰人员的强烈共鸣。他们表示将继续奋斗，贡献力量。

77岁的“人民楷模”国家荣誉称号获得者布茹玛汗·毛勒朵，是新疆维吾尔自治区乌恰县吉根乡护边员。她长期扎根于祖国边疆，在平均海拔4000米以上的冬古拉玛边防线上五十多年如一日巡边护边。她积极宣传爱国护边工作，在边境线的许多石头上刻下“中国”两个字，这些“中国石”成为当地护边守边、彰显爱国情怀的象征。

“这几天我看到那些老英雄，像张富清、麦贤得，他们为了祖国牺牲了那么多，他们在平凡的岗位上做出了伟大事业。在我们边防线上，有许多守边的战士，他们也是英雄。相比这些英雄，我做的不算什么。”谈起身边的英雄，布茹玛汗·毛勒朵老人哽咽了，“请习主席放心，我不会忘记自己守边的初心使命，只要我还有一口气在，就会守好边、护好边。”

被誉为“第二代铁人”的大庆油田有限责任公司原总经理助理王启民获得了“人民楷模”国家荣誉称号，他发扬“大庆精神”和“铁人精神”，敢于挑战油田开发极限，为大庆油田实现27年5000万吨以上高产高效持续开发作出了重要贡献。

对于如何用坚定的信仰、信念、信心影响更多的人，王启民说：“奖章代表了荣誉，也代表了责任。‘宁肯少活二十年，拼命也要拿下大油田’，新时代，我们要继续发扬这种坚定执着的大庆精神、铁人精神，脚踏实地、认真努力，同时，创新方式方法，在科技上作出新的贡献，创造新的中国奇迹。”

《 人民日报 》（ 2019年09月30日 02 版）