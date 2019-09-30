北京安贞医疗专家为环卫工人送健康

9月26日下午，在安贞街道举行了“学雷锋 送健康民盟医疗专家公益行”暨“政协委员进社区”安贞专场大型公益活动，把健康送到环卫工人的身边。这是民盟医疗专家和政协委员等充分发挥自身优势，为基层做好事、做实事，服务社会，医疗帮扶活动又一重要内容。

活动中，政协委员穆军升代表民盟医疗专家宣读了致环卫工人的慰问信。毕鹏院长代表北京恒大博医中医研究院为环卫工人捐赠价值100多万元的保健品。中日友好医院、北京安贞医院和北京积水潭医院等多家三甲医院的医疗专家，为环卫工人进行各项检查共105余人次，诊治环卫工人210余人次，让每一位前来就诊的环卫工人享受到了“家门口”优质的医疗服务，同时让他们及时了解到自己的身体状况，得到及时的诊治与疾病的预防。“这次给环卫工人送健康，就是要营造共同维护城市环境卫生，关心支持环卫工人的良好社会氛围。”安贞街道办事处董建主任深有感触地说。文/穆军升