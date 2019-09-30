北京门头沟紧盯校园周边 专项监管“五毛食品”
日前，门头沟区市场监管局启动有形市场“五毛食品”监管，组织开展了校园周边流通环节专项检查。
检查过程中，执法人员着重就小食品的标签标示成分，配料表中添加剂成分是否符合要求；冷藏冷冻食品经营者冷藏冷冻设备运转及是否能达到食品贮存所需温度；销售食品经营者进货渠道、索证索票、进货查验记录制度落实情况，以及是否出现超范围经营等进行查看。共检查校园周边流通环节食品经营者196家次，出动检查人员83人次，执法车辆83车次。抽检食品63批次，截至目前未发现不合格食品。
此外，执法人员还加大宣传教育力度，进一步强化校园周边食品经营者责任意识，督促经营者落实各项食品安全管理制度。向经营者宣传普及营养健康知识，揭示高油高糖高盐“五毛食品”对少年儿童身体健康的危害，自觉要形成不进、不卖高油高糖高盐“五毛食品”的社会氛围；明确其第一责任人的责任，督促完善索证索票和进货查验记录制度，确保食品质量安全和源头的可追溯，保障食品安全。（记者 王薇）
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