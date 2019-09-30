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“小老人”帮“老老人”当赞

刘云海

2019年09月30日08:14 来源：北京青年报

随着社会老龄化程度的越来越高，各地的留守老人、空巢老人也越来越多，在此背景下发动和组织相对年轻的“小老人”发挥余热，主动帮扶年纪较大的“老老人”，不仅可以起到精准志愿服务的效果，而且还可以让“老老人”乃至“小老人”都能感受到社会的关怀与温暖。

“小老人”帮扶“老老人”，有更充足的时间和精力。大多数“小老人”都是刚刚退休或者退休不久的中老年人，他们有更健朗的身体和更多的时间，所以也有能力进行帮扶“老老人”。

“小老人”帮扶“老老人”，有更强的精准性。“小老人”和“老老人”年龄相差不是特别大，这就使得他们之间少了距离感，有更多共同语言。在帮扶过程中，“小老人”更容易走进“老老人”的内心世界。

“小老人”帮扶“老老人”，有更深远的意义。他们这种志愿帮扶精神传递了更多的正能量，当他们变成“老老人”的时候，就会有另一些“小老人”接过志愿帮扶的担子，为他们提供服务。

这种帮扶传递了人间大爱精神，让我们看到解决养老问题不是难题，只要人人都能多献出一点爱心，办法总比困难多。

(责编：李轶群、许晓华)


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